787 landt ‘s avonds als enige in Hong Kong

Een Boeing 787-9 van Ethiopian Airlines landde gisteren op de luchthaven van Hong Kong tijdens tyfoon Saola.

Het toestel, registratie ET-AXK, vertrok 13:45 uur lokale tijd vanuit Bangkok. Daarvoor arriveerde het uit Addis Ababa, de hoofdstad van Ethiopië. De luchtvaartmaatschappij combineert meerdere keren per week de route naar de Aziatische steden. Op de eindbestemming Hong Kong heerste op dat moment slecht weer. Het land werd geteisterd door Saola. Al eerder gaf Hong Kong een tyfoonwaarschuwing af wegens de storm die gepaard ging met harde windstoten tot 200 kilometer per uur. Meerdere winkels en beurzen werden uit voorzorg gesloten. A few hours ago an Ethiopian Airlines flight landed in Hong Kong in the middle of a Super Typhoon.



Metar at the time: VHHH 010900Z 34031G42KT 9999 -SHRA FEW015 SCT030 27/23 Q0996 RERA NOSIG

Alsnog naar Hong Kong

Ondanks dat weerhield het de piloten van de 787 niet alsnog te vertrekken naar Hong Kong. Veel andere luchtvaartmaatschappijen besloten echter hun operaties op te schorten. Cathay Pacific voerde bijvoorbeeld volgens Bloomberg tussen vrijdagmiddag 14:00 uur en zaterdagochtend 10:00 uur geen vluchten uit, terwijl Hong Kong Airlines dertig vluchten annuleerde. De Ethiopian Airlines-Dreamliner arriveerde uiteindelijk iets na 17:00 uur lokale tijd. De 787 was die avond de enige binnenkomende vlucht. Op Flightradar24 trok dat veel bekijks: circa 6.400 mensen volgden de nadering van het vliegtuig.

Harde wind

Uit rapporten bleek dat het voor de vliegers een uitdaging was om te landen. De landingsbaan was nat wat het risico op een runway excursion verhoogt. Tevens was sprake van matige turbulentie en kreeg de 787 te maken met harde windvlagen. Uiteindelijk bleek tijdens de landing een zijwind van 32 knopen te waaien. De limiet volgens Boeing is voor een Dreamliner 33 tijdens landing en 35 voor take-off. De terugvlucht via Bangkok naar Addis Ababa werd volgens gegevens van Flightradar24 echter geannuleerd.