Camera’s bij Eindhoven Airport tegen geluidsoverlast

Niet alleen Schiphol voert maatregelen in tegen vliegtuigherrie en uitstoot. Er zijn andere maatregelen dan krimp, namelijk de inzet van geluidscamera’s.

‘Hiermee kunnen we geluid traceren en monitoren’, legt Sorama-CEO Rick Scholte uit. Met deze camera’s kan worden gezien of er op één of twee motoren wordt getaxied. Met het blote oog is dat niet waarneembaar. Maar het een of het ander scheelt nogal qua geluid en energiegebruik. Dus het is ook een probaat middel om uitstoot tegen te gaan.

‘Door het geluid in kaart te brengen voor Eindhoven Airport, weten zij hoe zij in overleg met de maatschappijen de geluidshinder kunnen terugbrengen’, zegt Scholte. Een volgende stap in de samenwerking betreft het meten van dominante geluidsbronnen bij bepaalde manoeuvres van vliegtuigen in de lucht. Scholte hoopt dat dit pionieren, wat hij kenmerkend noemt voor de Brainportregio omdat daar ‘in het bloed zit’, ertoe zal leiden dat Airbus en Boeing met de verkregen data gaan nadenken over ‘de voorkant van hun ontwerp’ zodat ‘we samen tot een schonere omgeving komen’. Eindhoven Airport is de eerste luchthaven ter wereld die voor de inzet van Sorama’s geluidscamera’s kiest.