Fokkers nog springlevend in het zuiden | Foto’s

Bijna zes jaar nadat KLM haar laatste Fokkers buiten dienst stelde, worden aan de andere kant van de wereld Fokker 70’s en Fokker 100’s nog dagelijks ingezet voor lijndiensten. In totaal vliegen meer dan vijftig Fokkers bij Alliance Airlines, Virgin Australia en QantasLink/Network Aviation.

In Australië is Alliance Airlines de grootste gebruiker, met 37 Fokker 70’s en Fokker 100’s. Daarmee is het ook wereldwijd de grootse operator van Fokker-lijntoestellen. Vanuit West-Australië (Perth) en Brisbane aan de oostkust, vliegt Alliance naar een groot aantal regionale luchthavens. De maatschappij richt zich daarbij specifiek op de mijnindustrie in Australië. ‘De Fokker-vliegtuigen zijn perfect voor het soort werk waarvoor we ze gebruiken in regionaal Australië. Ze zijn en blijven de ruggengraat van ons bedrijf’, lichtte een medewerker van Alliance toe via e-mail.

Fokker 100 VH-XWN op de luchthaven van Rockhampton, Queensland (augustus 2023) © Leonard van den Broek

Fokker 100 VH-XWN vloog eerder bij US Air en Germania © Leonard van den Broek

Sinds 2010 maakt de XWN deel uit van de Alliance vloot © Leonard van den Broek

Het is zelfs mogelijk bij Alliance een Fokker te huren als chartertoestel: ‘Onze robuuste Fokker-vloot geeft meer reismogelijkheden en geeft u toegang tot enkele van de meest afgelegen locaties van Australië.’ Het charteren van een Fokker is niet goedkoop: prijzen starten vanaf 8.000 euro per vlieguur, met een minimum van vier uur. Maar met een heel vliegtuig vol vallen de kosten per persoon misschien nog wel mee. Met een scheduled flight van Alliance meevliegen kan ook. Eén keer per week vliegt Alliance van Cairns naar Weipa in Noordoost-Australië, een vlucht van 75 minuten. Je kunt op dezelfde dag weer mee terug, een retourtje kost ongeveer 250 euro.

Regelmatig krijgen Alliance-toestellen een speciale livery. Vier jaar geleden kreeg F70 VH-NUU een speciale beschildering ter ondersteuning van het “Breast Cancer Network Australia” (BCNA). Vanwege de opvallende kleur kreeg het vliegtuig de bijnaam “Pink Lady”. Fokker 70 VH-NUU “Pink Lady” in take off vanaf Rockhampton © Leonard van den Broek

‘Alliance Airlines is toegewijd aan het ondersteunen van onze gemeenschap, een van de organisaties die we ondersteunen is BCNA. Deze eenvoudige manier om de boodschap van het werk van BCNA te verspreiden werd op zeer dramatische wijze bereikt met ons “Pink Lady”-vliegtuig. NUU heeft door heel Australië gereisd en was gestationeerd aan zowel de westkust als de oostkust. De mogelijkheid om de boodschap over BCNA te verspreiden is heel mooi overgebracht via onze opvallende Pink Lady’, aldus een medewerker aan Up in the Sky.