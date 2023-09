JetBlue vergelijkt: ‘In tegenstelling tot Delta en KLM’

JetBlue, nieuwkomer op Schiphol, zegt juridische stappen te ondernemen als de luchtvaartmaatschappij benadeeld wordt door de mogelijke krimp.

Momenteel lijkt Schiphol volgend jaar af te stevenen op jaarlijks 452.000 vliegbewegingen. In eerste instantie zou dat 440.000 zijn. Het zal nog een groot vraagteken zijn welke luchtvaartmaatschappijen welke routes moeten schrappen. JetBlue laat weten het aantal frequenties naar Schiphol juist te willen opvoeren. Op de route tussen Amsterdam en New York JFK wordt dagelijks al meerdere keren door KLM en Delta Air Lines gevlogen en het is een raadsel wat met die vluchten volgend jaar gaat gebeuren.

Concurrentie in het geding?

JetBlue wil niet de dupe worden van de krimp. ‘Dat is anti-competitief (geen concurrentie aangaan met andere luchtvaartmaatschappijen, red.) en in strijd met de monopolieregels in Europa en de VS. Als we geen permanente landingsrechten krijgen, starten we juridische procedures aan beide zijden van de oceaan. We zullen ons nooit neerleggen bij deze status quo’, zegt JetBlue-topman Rob Hayes daags na de eerste landing van de luchtvaartmaatschappij op Schiphol bij Het Parool. ‘Er is een duidelijke barrière om deze markt te verbeteren, wat in strijd is met de Open Skies-overeenkomsten. Zo blijven vliegprijzen hoog en wordt innovatie ontmoedigd. Wij vliegen met de modernste, schoonste en stilste toestellen. In tegenstelling tot Delta en KLM.’

Zuinige A321neo

JetBlue vliegt met een Airbus A321neo tussen JFK en Schiphol. Het toestel produceert vijftig procent minder geluid en verbruikt vijftien procent minder brandstof. Tevens heeft het een bereik van 7.400 kilometer. De KLM Group plaatste eind 2021 eveneens een Airbus-order. Die toestellen worden, weliswaar met vertraging, verwacht in het eerste kwartaal van 2024. KLM-topvrouw Marjan Rintel liet eerder weten te willen inzetten op vlootvernieuwing, maar door een krimp wordt dat lastiger, merkt ook Hayes op. ‘Krimp levert minder keuze en hogere prijzen op en voorkomt dat maatschappijen nog investeringen in nieuwe vliegtuigen kunnen doen’, aldus de JetBlue-topman.