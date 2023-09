Delta deelt mening KLM

Delta Air Lines is niet te spreken over het besluit van het demissionaire kabinet om het aantal vluchten te reduceren tot 452.000 per jaar.

Schiphol is voor Delta een belangrijke hub. De luchtvaartmaatschappij verbindt meerdere Amerikaanse steden met Amsterdam en heeft daarop een codeshare met KLM. De overheid van de Verenigde Staten liet eerder weten sancties te willen afkondigen als een luchtvaartmaatschappij uit dat land moet snijden in het aantal routes. Als gevolg van de krimp is het waarschijnlijk dat Delta slots moet inleveren. ‘Delta is teleurgesteld dat de Nederlandse Minister van Transport [Infrastructuur en Waterstaat; red.] aanzienlijke vluchtbeperkingen oplegt op luchthaven Amsterdam Schiphol, wat een van de belangrijkste mondiale knooppunten verzwakt, de connectiviteit voor consumenten vermindert, internationale handel schaadt en in strijd is met internationale en Europese juridische verplichtingen’, schrijft de maatschappij in een verklaring. Delta wijst erop dat de Nederlandse overheid alternatieve maatregelen moet overwegen om geluidsoverlast te verminderen, omdat een cassatieprocedure bij de Hoge Raad loopt.

Vlootvernieuwing

Een van die alternatieven is volgens Delta vlootvernieuwing. De maatschappij vliegt bijvoorbeeld regelmatig met haar Airbus A350 naar Schiphol. Het toestel verbruikt 25 procent minder brandstof en produceert 50 procent minder geluid. Marjan Rintel, topvrouw van KLM, liet zich daar eerder eveneens over uit. Zij stelt dat het kabinet met de beoogde 440.000 vluchten per jaar al te weinig rekening hield met alternatieven. Delta sluit zich daarbij aan. ‘Delta deelt het streven naar duurzame luchtvaart volledig, maar wij zijn er sterk van overtuigd dat het mogelijk is geluidsoverlast en emissies op andere manieren te verminderen, zoals Delta heeft gedaan door middel van investeringen van miljarden dollars in vernieuwing van de vloot en andere maatregelen’, aldus de luchtvaartmaatschappij.