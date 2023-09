Met KLM elektrisch de lucht in vanaf Schiphol

KLM werkte deze week mee aan de eerste Electric Flying Connection Tour waarbij de luchtvaartmaatschappij samen met Electric Flying Connection (EFC) en de E-Flight Academy een aantal volledig elektrische lesvluchten uitvoerde tussen Schiphol en Lelystad Airport.

Door zelf betrokken te zijn bij de vluchtuitvoering hoopt KLM een beter beeld te krijgen van elektrisch vliegen en wat daar op operationeel vlak bij komt kijken. Zo moeten er bijvoorbeeld oplaadfaciliteiten aanwezig zijn op de luchthavens en dient er rekening te worden gehouden met de laadtijd van het toestel.

De vluchten werden uitgevoerd met Pipistrel Velis Electro’s, tweezits hoogdekkers met een leeggewicht van grofweg 425 kilo. Het vliegtuig kan in totaal een uur in de lucht blijven, maar moet een reserve van tien minuten aanhouden. Wanneer het toestel tussen verschillende vliegvelden vliegt, zoals Schiphol en Lelystad, betreft het een reserve van 30 minuten, waardoor de totale vliegtijd niet meer dan een half uur mag zijn. Na iedere vlucht moet de Velis Elektro ongeveer net zo lang opladen als dat er is gevlogen.

In totaal werden er achttien vluchten uitgevoerd tussen Schiphol en Lelystad waarbij diverse betrokkenen zelf konden ervaren hoe het is om elektrisch te vliegen. Alhoewel de Velis Elektro nog moeilijk te vergelijken is met een passagiersvliegtuig, verwacht KLM veel te kunnen leren van de proef. v.l.n.r. Jolanda Stevens, Maarten Stienen en Jurjen de Jong (EFC) © KLM / Arnoud Raeven

‘Om de luchtvaart verder te verduurzamen moeten we nieuwe technieken en innovaties in de praktijk uitproberen. Wat met de middelen van vandaag in het klein wordt neergezet kan een belangrijke stimulans zijn voor de schaalbaarheid van deze toepassingen in de toekomst’, zegt Jolanda Stevens, programmamanager Zero Emission Aviation bij KLM.

‘De eerste tien jaar zal het moeilijkste zijn. Niet alleen vanwege de ontwikkeling van de vliegtuigen, maar vooral vanwege de infrastructuur om het vliegen heen. Het zal niet in een keer heel groot zijn, dat kan ook niet. Bij KLM kijken we naar wat nu haalbaar is en welke mogelijkheden er zijn. Als het dan wat kleiner is, hoe gaan we dat dan toe kunnen passen? En waar? Dat is iets waar wij nu over aan het nadenken zijn’, aldus Stevens.

‘Met een elektrisch vliegtuig zijn we er nog niet. Als airline kijken we vooral hoe elektrisch vliegen in ons businessmodel past. Welke mogelijkheden zijn er? Is dat alleen nu tussen Lelystad en Amsterdam of is dat op een route die per trein of auto slecht bereikbaar is en waar je ook niet honderden mensen tegelijk hoeft te vervoeren? Wij verbinden mensen en plekken op de wereld met elkaar. Dit zou daar een mooie aanvulling op zijn’, stelt Maarten Stienen, Chief Operating Officer (COO) van KLM.

De keuze voor de Pipistrel Velis Electro was voor de hand liggend aangezien het type al enige tijd in gebruik is bij E-Flight Academy als lesvliegtuig. Naast lesvliegtuigen zullen de komende jaren de eerste elektrische passagiersvliegtuigen op de markt komen, zoals de Eviation Alice, die plaats kan bieden aan negen reizigers. Volgens de huidige verwachtingen zullen de eerste elektrische vliegtuigen met voldoende capaciteit en vliegbereik om grootschalig commercieel ingezet te worden vanaf 2035 op het toneel verschijnen.