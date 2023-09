KLM-gezagvoerder: ‘Zet je ego opzij’

Noud Rutte, gezagvoerder bij KLM, vraagt zijn werkgever te stoppen met het leveren van KLM-bemanning aan het regeringsvliegtuig, de PH-GOV.

Die oproep doet de piloot naar aanleiding van de krimp naar jaarlijks 452.000 vliegbewegingen op Schiphol. Verschillende politici stappen regelmatig aan boord van de PH-GOV, soms voor korte afstanden. In juni dit jaar vloog Rob Jetten, demissionair minister voor Klimaat en Energie, 152 kilometer vanuit Amsterdam naar Groningen. ‘Het kan niet zo zijn dat wij de mensen rondvliegen die op hetzelfde moment bezig zijn om de KLM en de Nederlandse luchtvaart om zeep te helpen (Rob Jetten en Mark Harbers die zonder schroom in dit toestel stappen voor een vlucht van slechts 19 min naar Eelde, daar zijn kennelijk wel genoeg slots en milieu ruimte voor)’, schrijft de KLM-gezagvoerder in een bericht op LinkedIn.

Gemakkelijk het vliegtuig in

De KLM-gezagvoerder hekelt dat bewindslieden gemakkelijk het vliegtuig kunnen pakken. Rutte constateert dat KLM(-personeel) de operaties van de PH-GOV leiden. En dat terwijl de politici juist hameren op een krimp van Schiphol. Daar moet volgens de vlieger een eind aan komen. ‘Collega’s kijk in de spiegel, recht je rug, zet je ego opzij en zet je in voor de zaak voor het behoud van KLM en de Nederlandse luchtvaart in plaats van het rondvliegen van deze lieden’, gaat hij verder.

Andere doeleinden

Behalve voor het reizen vn Nederlandse bewindslieden, wordt het regeringsvliegtuig eveneens ingezet voor andere doeleinden. Zo werd Koning Willem Alexander in juni vanuit Eelde naar Madrid gevlogen, terwijl de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in mei met de PH-GOV naar Nederland gebracht werd. De KLM-gezagvoerder denkt dat het vliegtuig voor andere gelegenheden ingezet kan worden. ‘Laat de Koninklijke Luchtmacht dit toestel vliegen (dit doet ieder ander land in de wereld ook), dan kunnen ze ook met dit toestel naar conflictgebieden vliegen met de nodige ingebouwde beveiligingssystemen, iets wat nu niet kan en mag’, aldus Rutte.