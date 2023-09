Defensie van start met grote oefening

Van 4 tot en met 16 september vindt er een grote internationale oefening plaats boven Nederland. Tijdens ‘Falcon Leap’ wordt er onder andere laaggevlogen met transportvliegtuigen.

Falcon Leap is een jaarlijks terugkerende oefening die wordt georganiseerd door de 11 Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht. Aan de oefening doen dit jaar in totaal dertien landen mee. Behalve Nederland zijn dat dit jaar dat Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Behalve de Nederlandse C-130 Hercules-transportvliegtuigen, nemen ook Italiaanse en Griekse Herculessen, een Poolse Casa C295, een Duitse A400M en een Roemeense C27J deel aan Falcon Leap. De oefening is met name bedoeld om de verschillende nationaliteiten samen te laten trainen. Door samen te werken tijdens zo’n oefening, raken de militairen vertrouwd met elkaars materieel en procedures.

Tijdens de eerste week van Falcon Leap wordt geoefend met het Cargo Delivery System (CDS). Er wordt dan vracht gedropt boven de Marnewaard, Ginkelse Heide en locaties in België. De tweede week van de oefening staat in het teken van het droppen van parachutisten. In tegenstelling tot voorgaande jaren vliegen de deelnemende vliegtuigen tijdens deze editie, vooral in de eerste week, ook vaak van en naar Twente Airport.

Market Garden

Falcon Leap wordt zaterdag 16 september afgesloten met een jaarlijkse herdenking. Enkele honderden parachutisten landen dan op de Ginkelse Heide. Met deze luchtlandingen wordt operatie ‘Market Garden’ herdacht, waarmee in september 1944 de bevrijding van Nederland begon.