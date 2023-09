Einde in zicht voor Boeing 717

Momenteel gebruiken nog slechts drie luchtvaartmaatschappijen de Boeing 717. Alle airlines hebben bekend gemaakt het type uit te faseren en te vervangen door zuinigere types.

De Boeing 717 vliegt nog voor Delta Airlines, Hawaiian Airlines en QantasLink. Delta en Qantas gaven al eerder aan het vliegtuig met pensioen te sturen, respectievelijk in 2025 en 2024. Beide maatschappijen kozen de Airbus A220 als vervanging voor de 717. Hawaiian laat nu ook weten snel een beslissing te willen nemen over de vervanging van het oude toestel. Net als bij Delta en Qantas is de A220 als kandidaat genoemd. Dit type Airbus neemt het op tegen de A319 en Embraer E2.

Tot twee jaar geleden vloog ook het Spaanse Volotea nog met de Boeing 717. Die maatschappij koos ervoor het toestel te vervangen door Airbus A319’s en A320’s. Met de aankondigingen van de huidige drie gebruikers lijkt het dus over en uit voor de 717. Toch is er hoop voor enkele ex-Volotea toestellen. De Amerikaanse chartermaatschappij Global Crossing Airlines wil de 717’s vermoedelijk inzetten op chartervluchten tussen Florida en het Caribisch gebied, zoals het bedrijf nu al met haar A320’s doet. Een aantal van die Airbussen zijn in het verleden meermaals door TUI Nederland ingehuurd.

717

De Boeing 717 is, alhoewel de naam anders doet vermoeden, een relatief nieuw type van Boeing. De eerste vlucht van het model vond plaats in 1998. Nadat Boeing de vliegtuigbouwer McDonnell Douglas overnam werd besloten de nieuwe MD-95 in productie te laten gaan als de ‘Boeing 717’. De MD-95, die nooit onder die naam op de markt kwam, was een variant op de succesvolle MD-80 en daarmee een afstammeling van de Douglas DC-9.