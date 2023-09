Emirates wil nog heel lang door met Airbus A380

Emirates is nog altijd zeer tevreden over de A380. De luchtvaartmaatschappij heeft dan ook geen plannen het type vervroegd met pensioen te sturen.

‘De A380 is een iconisch vliegtuig. Klanten zijn er dol op. Mensen genieten van de ervaring, maar vinden het ook leuk het in de lucht te zien’. Dit zijn enkele redenen waarom het type het zo goed doet bij Emirates, aldus Richard Jewishbury, vicepresident van de Britse tak van de maatschappij. Momenteel vliegt alleen al tachtig procent van de Britse Emirates-passagiers met de A380. Het vliegtuig is dus onmisbaar voor de airline.

Naast de A380 vliegt Emirates nog volop met de Boeing 777-300ER. De maatschappij neemt de komende jaren ook vijftig Airbus A350’s in ontvangst, als tijdelijke oplossing voor de vertraagde 777X, waarvan de golfmaatschappij er 115 heeft besteld. Dat er steeds meer zuinigere vliegtuigen aan de vloot worden toegevoegd, betekent overigens niet dat de A380 eerder uit dienst wordt genomen. ‘Vliegtuigen die recent zijn geleverd blijven zeker nog jaren doorvliegen. Het zal pas eind 2030 zijn, misschien begin 2040, voordat we afscheid nemen van de laatste A380.’

A380neo

In een interview gaf Emirates CCO Adnan Kazim al eerder aan geïnteresseerd te zijn in een nieuwe variant van de A380. Omdat het toestel, mede door de ‘wow-factor’, onverminderd populair is gebleven bij de maatschappij, hoopt behalve Kazim ook CEO Tim Clark op een modernere variant: ‘Een veel lichtere, opnieuw ontworpen A380 zou mooi zijn’. De kans is daarentegen klein dat er een nog eens een verbeterde superjumbo van de band rolt, temeer omdat de Europese vliegtuigbouwer al in 2021 de stekker uit het project trok. In de laatste maand van dat jaar haalde Emirates het laatst gebouwde exemplaar op. Toch hoopt de airline ‘dat de Airbus A380 op een gegeven moment weer op de markt komt.’