Geen Luchtmachtdagen in Nederland, wel in België

In België worden komend weekend voor het eerst sinds 2018 opnieuw de Belgian Air Force Days georganiseerd. Van 8 tot en met 10 september zal vliegbasis Kleine-Brogel, net over de grens met Nederland, het decor zijn van vliegdemonstraties en materieel op de grond. Er wordt speciale nadruk gelegd op het aantrekken van jongeren. Ook hopen de organisatoren op veel bezoekers uit Nederland.

Het open huis van de Belgische luchtcomponent vindt normaal gesproken om de twee jaar plaats, afwisselend op Kleine-Brogel en de vliegbasis in het Waalse Florennes. De afgelopen jaren konden de BAF Days vanwege de coronapandemie niet doorgaan. Tijdens de laatste editie in 2018 werden 78.000 bezoekers geteld. Ook voor dit jaar wordt verwacht dat er zo’n 80.000 mensen zullen komen.

Niet in Nederland, wel in België

In Nederland vonden de Luchtmachtdagen voor het laatst plaats in 2019 op vliegbasis Volkel. Daarna stond in 2021 Gilze-Rijen op het programma, maar vanwege de coronabeperkingen werd deze happening geannuleerd. In tegenstelling tot België heeft Nederland besloten in 2023 geen Luchtmachtdagen te organiseren. Het is in Nederland überhaupt onduidelijk of dit evenement in de toekomst nog terugkeert. De Belgen hopen te profiteren van deze afwezigheid bij hun noorderburen. Basiscommandant Koen Vanheste van Kleine-Brogel laat weten: ‘Het zou ons niet verbazen als er dit jaar meer Nederlanders komen dan normaal, mede vanwege het verwachte mooie weer en de gunstige locatie.’

Volgens Vanheste vereist de organisatie van de Luchtmachtdagen veel inspanning van de BAF (Belgian Air Force). ‘De financiële investering valt eigenlijk wel mee, we verwachten dat we met de opbrengsten break-even kunnen draaien. Het legt echter wel een zware druk op onze mensen, vooral omdat de laatste keer alweer vijf jaar geleden was. Maar we kijken er allemaal enorm naar uit.’ De Belgische luchtmacht hoopt dat zowel lucht- als gronddemonstraties jonge mensen zullen inspireren om te kiezen voor een carrière bij de BAF. België staat op het punt om de F-35 te introduceren als opvolger van de F-16.