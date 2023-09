Oekraïne: ‘Meer drones op komst’

Oekraïne heeft het voornemen de productie van drones al vanaf deze herfst te verhogen, gaf de Oekraïense minister van Defensie aan. Het land voerde de laatste tijd het aantal drone-aanvallen op Russisch grondgebied flink op.

Op sommige dagen bereikten tientallen drones tegelijk Rusland. Zelfs de westelijke stad Pskov, op 600 kilometer afstand van Oekraïne, blijkt niet veilig.

Defensieminister vol vertrouwen

‘Ik denk dat er deze herfst een enorme toename plaatsvindt in de productie van diverse Oekraïense drones’, zei Oleksii Reznikov tegen het door de staat gerunde nieuwsagentschap Ukrinform. Als een van de redenen voor de groei van de aanvallen noemt de minister het versoepelen van wetgeving. ‘We hebben voorschriften herschreven (…) en processen vereenvoudigd. Ik denk deze stimulans succesvol is en dat geldt vooral voor dronefabrikanten die hun productie vanuit garages begonnen.’ Oekraïne is sterk afhankelijk van de levering van moderne westerse wapens waarbij Kiev heeft beloofd ze niet op Russisch grondgebied te gebruiken. Nu het erop lijkt dat de grenzen hiervan worden opgezocht en ogenschijnlijk zelfs worden overschreden, zijn zelfgeproduceerde drones voor Oekraïne erg belangrijk.

Drone-oorlog

Het Russische Ministerie van Defensie berichtte vrijdag dat het in de afgelopen week in totaal 281 Oekraïense drones heeft vernietigd, waaronder 29 in de westelijke regio’s van Rusland. Deze getallen tonen de omvang van de drone-oorlog die nu gaande is tussen Rusland en Oekraïne. Onder de doelen die Oekraïne bestookt, bevinden zich verschillende luchthavens diep in Rusland, het centrum van Moskou en militaire bases in zowel het bezette deel van de Krim als in regio’s dicht bij de Oekraïense grens. Oekraïense functionarissen zeggen meestal weinig of niets over aanvallen op Russische doelen. Wel noemen ze het vernietigen van de Russische infrastructuur in de algemene zin van vitaal belang voor de inspanningen van het land in de oorlog.

Oleksii Reznikov is vannacht ontslagen als Oekraïense minister van Defensie. President Volodymyr Zelenski kondigde het ontslag van Reznikov aan en zei dat het tijd was voor ‘nieuwe benaderingen’ binnen het ministerie. Het ontslag kwam niet onverwachts. De oud-minister gaf vorige week al aan dat hij samen met Zelenski keek naar een andere functie.