Air France-KLM en Airbus in onderhandeling rond A350

Airbus en Air France-KLM zijn exclusieve onderhandelingen gestart over een joint venture die onderhoudsdiensten voor de Airbus A350 zal moeten leveren. Het samenwerkingsproject zou operationeel moeten worden in de eerste helft van 2024.

Air France-KLM en Airbus streven ernaar een joint venture op te zetten die wereldwijd de MRO-diensten (onderhoud, reparatie en revisie) zal leveren voor de Airbus A350. Beide concerns zouden vijftig procent van de aandelen in handen krijgen.

Krachten bundelen

‘Dit project heeft als doel onze klanten de beste expertise van onze twee bedrijven te bieden voor een product zo geavanceerd als de A350. We zullen beter in staat zijn om te reageren op de behoeften van de markt en de tevredenheid van onze klanten op lange termijn te garanderen’, aldus Anne Branchett, de Executive Vice President van Air France-KLM Engineering & Maintenance.

Cristina Aguilar, Senior Vice President Customer Services bij Airbus, voegde eraan toe: ‘Naarmate de wereldwijde A350-vloot groeit, groeit ook de noodzakelijke ondersteuning. Air France-KLM Engineering & Maintenance en Airbus hebben een langdurige relatie en het bundelen van onze vaardigheden en capaciteiten zal een verbeterde service opleveren.’

De joint venture wil zich wereldwijd richten op diensten aan maatschappijen met A350’s. En daar is een markt voor: steeds meer luchtvaartmaatschappijen verwelkomen de A350 in hun vloot. Op dit moment zijn er wereldwijd ongeveer 550 A350’s in dienst en meer dan duizend stuks in bestelling. Airbus en Air France-KLM streven ernaar de joint venture in de eerste helft van volgend jaar operationeel te hebben – mits goedkeuring van de regelgevende instanties – waarbij activa van beide bedrijven in de komende maanden worden overgedragen.

Air France-KLM en de A350

Air France vliegt momenteel met 21 A350-900’s en heeft na een recente uitbreiding van de bestelling nog 20 van deze widebody-vliegtuigen in bestelling bij Airbus. Bij KLM maken momenteel nog geen A350’s deel uit van de vloot, hoewel de maatschappij aanvankelijk van plan was zeven stuks van dit type in te voeren. KLM zou nog steeds bezig zijn met plannen om de A350 op te nemen in haar toekomstige vlootsamenstelling. De airline wil op den duur haar oudere A330- en Boeing 777-vliegtuigen uitfaseren. De in het oog springende kandidaten hiervoor zijn meer Boeing 787 Dreamliners of de aankomende 777X maar ook de A350 zou een kans maken.

Hoewel de maatschappijen dus nog geen grote afnemers van de A350 zijn blijft Air France-KLM interessant voor Airbus. Air France Industries KLM Engineering & Maintenance is een van ‘s werelds toonaangevende MRO-aanbieders en biedt ondersteuning voor bijna 3.000 vliegtuigen bij 200 luchtvaartmaatschappijen wereldwijd. De divisie genereert een jaarlijkse omzet van ongeveer een miljard, heeft meer dan 12.800 werknemers in dienst en is gecertificeerd om een breed scala aan vliegtuigtypes te onderhouden, waaronder de Boeing 737, 777 en 787, en de Airbus A220, A320, A330, A350 en A380. Met de samenwerking wil Airbus misschien ook de toekomstige vliegtuigorders, zoals die van KLM, naar zich toetrekken.