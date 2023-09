FedEx zet in op hub in Turkije

FedEx Express Europe, een van de Europese dochterondernemingen van FedEx, opent eind 2024 een nieuwe wereldwijde luchttransitfaciliteit op iGA Istanbul Airport (IST).

FedEx Express Europa gaat uitbreiden in Istanbul, zo maakt het bedrijf bekend. FedEx maakt momenteel gebruik van een gedeelde faciliteit op iGA Istanbul Airport en wil met de nieuwe basis zijn positie versterken. Op het terrein van zo’n 25.300 vierkante meter, meer dan twee keer de grootte van het huidige distributiecentrum, zullen internationale pakketstromen verwerkt worden. Bij de faciliteit kunnen drie vliegtuigen parkeren, is ruimte voor 32 bestelwagens en komen zeven vrachtwagendeuren. Per uur zullen tot 3.000 pakketjes per uur verwerkt kunnen worden.

‘We zijn enthousiast over onze uitbreiding op Istanbul Airport, waarmee FedEx een nog sterker aanknopingspunt krijgt op deze strategische locatie en groeikansen ontsluit voor klanten die internationaal handel drijven’, aldus Eser Sezek, Vice President Operations voor Zuidoost-Europa, Israël en Turkije voor FedEx Express. ‘Het toont ook onze sterke en voortdurende toewijding aan ons bedrijf en onze klanten in Turkije’.

Ook het vliegveld in Istanbul reageert enthousiast: ‘We zijn verheugd deze samenwerking met FedEx aan te kondigen. Het feit dat FedEx ervoor heeft gekozen om zijn nieuwe wereldwijde luchtvrachtfaciliteit op onze locatie te vestigen, weerspiegelt de positie van iGA Istanbul Airport als een strategische superhub, niet alleen voor passagiers, maar ook voor de vracht- en logistieke sector’, aldus Kadri Samsunlu, CEO van iGA Istanbul Airport. ‘We zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe faciliteit de visie en missie van iGA Istanbul Airport verder zal versterken en onze toewijding aan het zijn van een wereldwijde hub en toegangspoort tot de wereld zal bevestigen.’