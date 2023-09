Russische airline haalt 747 van stal

Rossiya Airlines haalt enkele Boeing 747-400’s weer uit de opslag. Een daarvan is inmiddels al weer ingezet om Russische vakantiegangers op te halen.

In 2022 maakte Rossyia bekend haar negen Boeing 747’s uiterlijk in 2024 met pensioen te sturen en haar vloot te moderniseren. Op dat moment had de maatschappij al vijf Jumbo’s aan de kant gezet. Een jaar geleden maakte de laatste Rossiya-747 een commerciële vlucht en leek het klaar te zijn voor de Jumbojets, mede als gevolg van het tekort aan reserveonderdelen. Nu neemt het concern toch weer enkele 747’s in dienst.

De twee machines, registraties RA-73286 en RA-73289, maakten de afgelopen week één of meerdere vluchten. De RA-73286 voerde vluchten uit tussen Moskou en het eiland Sachalin, een populaire vakantiebestemming onder de Russen. Het tweede exemplaar, met plek voor ruim 500 passagiers, heeft nog geen commerciële vluchten uitgevoerd, maar maakte vrijdag een testvlucht. Het is niet bekend hoelang Rossiya met de 747 blijft vliegen.

Lufthansa

Door de herintroductie van de 747 bij Rossiya is Lufthansa voorlopig niet meer de enige Europese luchtvaartmaatschappij die met het type vliegt. De Duitse airline beschikt momenteel over negentien 747-8’s en acht 747-400’s. Ook bij Lufthansa is het nog niet duidelijk hoelang de 747-400’s nog in dienst blijven, de maatschappij heeft al vliegtuigen in bestelling om de verouderde Jumbo’s te vervangen.