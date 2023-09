Vervroegd pensioen CEO Qantas door problemen

Qantas Airways heeft aangekondigd dat CEO Alan Joyce het bedrijf twee maanden eerder zal verlaten dan eerder was aangekondigd. Het vertrek van Joyce is een gevolg van de reputatiecrisis die woedt bij de nationale maatschappij van Australië.

Alan Joyce is sinds 2008 CEO van Qantas en zou tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de luchtvaartmaatschappij in november aftreden. Op dinsdagochtend kwam hij echter met een verklaring waarin hij aankondigde eerder te vertrekken. ‘In de afgelopen weken hebben de focus op Qantas en gebeurtenissen uit het verleden me duidelijk gemaakt dat het bedrijf vernieuwing als prioriteit moet hebben. (…) Het beste wat ik onder deze omstandigheden kan doen, is mijn pensionering naar voren halen en nu de leiding overdragen aan Vanessa (Hudson, red.) en het nieuwe managementteam, in de wetenschap dat ze uitstekend werk zullen leveren.’

Het versnelde vertrek komt na het excuus van Qantas afgelopen maandag voor het tekortschieten van de servicekwaliteit en de erkenning van geleden reputatieschade, minder dan twee weken de melding van recordwinsten door een sterke vraag naar reizen.

Reputatieproblemen

De Australische mededingingsautoriteit spande vorige week een rechtszaak aan tegen Qantas omdat ze naar verluidt tickets heeft verkocht voor meer dan 8.000 geannuleerde vluchten tussen mei en juli 2022 zonder te vermelden dat ze waren geannuleerd. De luchtvaartmaatschappij stond ook onder toezicht van politici en het publiek vanwege een beslissing om bijna 500 miljoen Australische dollars ($323,00 miljoen) aan pandemische vluchttegoeden te laten vervallen tegen het einde van het jaar. Dit is echter kort nadat de toezichthouder een zaak was gestart, weer teruggedraaid. Controverses rondom Qantas, waaronder het verlenen van een premium luchthavenlounge-lidmaatschap aan de zoon van premier Anthony Albanese, en de oppositie tegen Qatar Airways bij het toevoegen van extra vluchten naar Australië, hebben de afgelopen tijd geleid tot tal van krantenkoppen en kritiek in het land. Ook de aandelenkoers van de luchtvaartmaatschappij kreeg daardoor een flinke klap, met een daling van 13% sinds begin augustus. Vragen of ze winst had gemaximaliseerd ten koste van haar langetermijnreputatie bij klanten.

Bestuursvoorzitter Richard Goyder zegt dat het vertrek van Joyce plaatsvindt op een “uitdagend moment” voor de luchtvaartmaatschappij en haar medewerkers. ‘We hebben een belangrijke taak te vervullen om het vertrouwen van het publiek in wat voor soort bedrijf we zijn te herstellen’, aldus Goyder in een verklaring.