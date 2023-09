Allerlaatst gebouwde Fokker aan de grond

De Curaçaose maatschappij Jetair Caribbean haalt de PJ-JAC definitief uit de operatie, meldt Curacao.nu. Het toestel uit 1997 is de laatste Fokker die ooit gebouwd werd.

De luchtvaartmaatschappij wijt het besluit aan de te hoge onderhoudskosten van de Fokker 70. Deze zouden de totale waarde van het vliegtuig inmiddels overschrijden, waardoor het toestel nu aan de kant wordt gezet. Ter vervanging wordt een andere Fokker 70 uit Suriname ingezet. ‘Om onze operaties op een verantwoorde manier voort te zetten, hebben we vanaf 28 augustus een vliegtuig van Flyallways, uit Suriname, geleased om onze huidige routes te bedienen’, aldus de maatschappij. De PJ-JAC vloog tot 2017 bij KLM Cityhopper en maakte sinds enkele jaren deel uit van de Jetair-operatie. Door de jaren heen werd het vliegtuig ingezet op verschillende routes, waaronder die van Sint Maarten naar Willemstad en van Medellin naar Willemstad.

De productie van de Fokker 70 werd in 1996 stopgezet, toen de Nederlandse vliegtuigbouwer failliet ging. Er werden in totaal minder dan vijftig exemplaren van het type, een kleinere variant op de F100, gebouwd. Een groot deel daarvan ging naar KLM Cityhopper, maar er was jarenlang ook een Fokker 70 in gebruik als Nederlands regeringsvliegtuig.