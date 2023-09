Bizarre situatie in vliegtuig: ‘Het zit overal’

Een A350 van Delta die onderweg was van Atlanta naar Barcelona keerde vrijdagavond boven de Atlantische Oceaan terug vanwege een ‘biohazard-probleem’. Een passagier aan boord van het vliegtuig had diarree gehad.

Vlucht 194 was twee uur onderweg op vrijdagavond toen de piloot aan de verkeersleiding meldde terug te keren. Hij zei dat een passagier diarree had gehad ‘door het hele vliegtuig’ heen. ‘We hebben een passagier gehad die diarree heeft gehad door het hele vliegtuig, dus ze willen dat we terugkomen naar Atlanta’, is te horen op een audio-opname die op X (voorheen Twitter) is geplaatst.

In een verklaring aan Insider bevestigt Delta dat er aan boord een ‘medisch probleem’ was geweest, waardoor het vliegtuig moest terugkeren naar Atlanta om te worden schoongemaakt: ‘Delta-vlucht 194 van Atlanta naar Barcelona keerde terug naar Atlanta na een medisch probleem aan boord. Onze teams werkten zo snel en veilig mogelijk om het vliegtuig grondig schoon te maken en onze klanten naar hun eindbestemming te brengen. We bieden onze klanten onze oprechte excuses aan voor de vertraging en het ongemak voor hun reisplannen.’ De schoonmaakoperatie na aankomst van het vliegtuig heeft naar verluidt uren geduurd.