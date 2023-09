Corendon sluit deal: ‘We zijn er trots op’

Corendon is de nieuwe reispartner van voetbalclub PSV. De twee partijen zijn tenminste voor drie jaar aan elkaar verbonden.

Corendon helpt de Eindhovenaren met het inhuren van vliegtuigen voor Europese uitwedstrijden en ondersteunt supporters met diverse reizen. Het team van Peter Bosz, voormalig trainer van onder meer Ajax en Bayer Leverkusen, wist zich vorige week te kwalificeren voor de Champions League, het grootste Europese toernooi. Daarvoor vliegt PSV in de poulefase in ieder geval, hoogstwaarschijnlijk vanaf Eindhoven Airport zoals het dat vaak eerder deed, naar Londen (Arsenal) en Sevilla (FC Sevilla). Tevens neemt de voetbalclub het op tegen Franse RC Lens. De thuishaven van die tegenstander is echter 244 kilometer verwijderd van het Philips Stadion en zou met de spelersbus overbrugd kunnen worden. PSV heeft de komende drie jaar een nieuwe officiële reispartner: @corendon! ✈️



Nestelen in het zuiden

Behalve vluchten voor Champions Leaguewedstrijden treedt Corendon eveneens op als reispartner tijdens trainingskampen en jeugdtoernooien. ‘We zijn er trots op dat we een partnership met PSV aangaan waarbij wij hun vaste reispartner worden de komende drie jaar. Zowel Corendon als PSV zijn prominente en succesvolle merken en op het vlak van reizen kunnen we nu onze krachten bundelen’, zegt Steven van der Heijden, CEO van Corendon, in een verklaring. Hoewel Corendon vanaf Amsterdam veel vluchten uitvoert, kan de luchtvaartmaatschappij zich door het partnership in het zuiden eveneens meer op de kaart zetten, ziet ook Frans Janssen, directeur van PSV: ‘Corendon kan zich op haar beurt nog dieper nestelen in het zakelijke zuiden. Met alle positieve gevolgen van dien.’ Corendon voert in het zuiden vluchten uit vanaf Eindhoven Airport en Maastricht Aachen Airport. Eveneens voert de airline operaties uit vanuit Brussel.