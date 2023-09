Discover Airlines onthult nieuw kleurenschema

Dinsdag presenteerde Discover Airlines, voorheen Eurowings Discover, het nieuwe kleurenschema op een feestelijke manier in Frankfurt.

De kleurstelling werd onthuld op een Airbus A320, registratie D-AIUR. Het toestel stond sinds 29 augustus in een hangar op de luchthaven van Bratislava waar het in de nieuwe huisstijl werd gespoten. Dinsdag kwam de machine aan op Frankfurt Airport. De meest opvallende verandering in vergelijking met het oude kleurenschema is dat de naam ‘Eurowings’ niet meer wordt gebruikt. Daarmee vervalt ook de paarse tint die voorheen onderdeel was van de livery.

Het nieuwe ontwerp van Discover Airlines staat voor ‘genot in reizen, het ontdekken en herontdekken van mooie plekken en ervaringen’, aldus de maatschappij. Daarom gebruikt de airline kleuren die een vakantie weergeven: blauw (lucht, zee) en geel (zon). De blauwtinten laten tevens de connectie met de Lufthansa Group zien. De vliegtuigen van Discover worden geleidelijk in het nieuwe jasje gespoten. Aankomende zomer verwacht de airline over dertien vliegtuigen met het nieuwe kleurenschema te beschikken. Discover Airlines CEO Bernd Bauer presented today the new brand identity, new uniforms and outlined further important developments. The very first aircraft representing the new livery landed today in Frankfurt from Bratislava pic.twitter.com/VX3EPtGsvx— Kurt Hofmann (@HofmannAviation) September 5, 2023

Eurowings Discover

De naam Eurowings Discover werd door de pandemie uit nood gekozen. Door de coronacrisis ontstonden er grote financiële problemen waardoor het ondenkbaar was succesvol een ​​nieuwe airline te lanceren. Om hoge promotiekosten te beperken koos de Lufthansa Group ervoor tijdelijk een bekende naam aan de nieuwe maatschappij te linken. Het was daarom vanaf het begin al duidelijk dat Eurowings Discover, zodra het over voldoende financiële middelen zou beschikken, een naamsverandering zou ondergaan.