Mooie Wleugel | Goof

Precies vandaag maar dan in 1942, werd de Chance Vought F4U ‘Corsair’ in dienst genomen.

Wat een bijzonder ding! Korte dikke pootjes. Goed bij het landen op een stampend en rollend vliegdekschip, zo dachten de ontwerpers. Maar tegelijkertijd een enorme propeller. Want er moesten uiteindelijk drieduizend PK’s aan de luchtmoleculen doorgegeven kunnen worden.

De ‘prop clearance’ werd een probleem. Wat doe je dan, als je die twee dingen toch wilt combineren? Juist! Je buigt/knikt de vleugels een beetje door. Krijg je een W-vleugel. Kijk maar eens naar de foto. Bijkomend voordeel is dat de vleugel dan ook nog eens een hele goeie hoek maakt met de romp. De interferentieweerstand neemt af. En dat heeft weer allerlei aerodynamische voordelen.

Nadeel: een venijnig-ingewikkelde constructie.

Het landen op een vliegdekschip ging in eerste instantie trouwens ook nog niet van een leien dakje. De Corsair (=zeerover) stuiterde alle kanten op, maar niet de goeie. Daarom werden de toestellen min-of-meer cadeau gedaan aan de mariniers. Die vochten, evenals de US Navy, in Stille Zuidzee tegen de Japanners, maar hadden geen vliegdekschepen ter plekke. De Mariniers opereerden vanaf koraaleilanden, vol malaria en muskieten.

Later leerden de Engelsen, die ook meteen verliefd werden op dit prachtige vliegtuig, en er een heel zootje aanschaften, de Amerikanen pas hoe je een Corsair op een vliegdekschip moet neerzetten. Omdat door de enorme neus het landen erg moeilijk was. Tot de Britten het bedachten dat je, in plaats van in rechte lijn, veel beter met een lange, wijde bocht naar het schip toe kon vliegen. Zodat je tot heel kort voor de landing goed zicht houdt op het vliegdek.

Vooruit: als afsluiter nog een anekdote. Corsairs vochten in aan de goeie kant in WW2 en Korea, aan de foute (Franse) kant in Indochina, Algerije en Tunesië, maar ook één keer tegen elkáár! Op grond van een betwiste uitslag van een voetbalwedstijd brak in 1969 een oorlog uit tussen Honduras en El Salvador. Beide luchtmachten hadden Corsairs.

Echt een bizar verhaal dat past bij dit bijzondere toestel. Geniet er maar van, kijk wat filmpjes of luister naar mijn verhaaltje, als je even tijd hebt.

Goof Bakker, die als u deze link aanklikt nog wat door-mijmert over mooie vliegtuigen en zo.