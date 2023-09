Geen slots na dwingen tot naaktgaan Australische vrouwen

Catherine King, de Australische minister van Transport, heeft bekendgemaakt dat de behandeling van Australische vrouwen op de luchthaven van Doha in 2020 een factor is geweest bij het blokkeren van extra vluchten van Qatar Airways naar Australië, meldt Reuters.

Er is al langere tijd ophef in Australië nadat de overheid weigerde extra landingsrechten te vertrekken aan Qatar Airways. Diverse politici beschuldigen de zittende Labour Party ervan dat zij Qantas, de nationale maatschappij van Australië, beschermt en daarmee gezonde concurrentie tegenwerkt. Volgens King is een incident uit 2020 echter de aanleiding voor de weigering van de Australische overheid.

Het incident, dat internationale verontwaardiging veroorzaakte, vond plaats in oktober 2020, toen diverse Australische vrouwen die met Qatar Airways reisden, gedwongen werden zich volledig uit te kleden en te laten onderzoeken. Door hen volledig naakt te zien hoopte Qatar de moeder van een pasgeboren baby te vinden, die was achtergelaten op de luchthaven van Doha.

Behalve het incident uit 2020 zijn er volgens King ook nog andere redenen waarom de Qatarese maatschappij geen extra landingsrechten krijgt. ‘Het is niet de enige reden, maar wel een reden’, aldus King. Over de verdere motivatie van de Australische overheid om Qatar Airways te weren is nog niets bekendgemaakt.