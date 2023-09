‘Kots-incident’ Air Canada wordt onderzocht

Twee Air Canada-passagiers verlieten eind vorige maand het vliegtuig nadat braaksel op hun stoelen aangetroffen werd.

Vlucht AC1706 zou 26 augustus 8:35 uur lokale tijd vertrekken vanuit Las Vegas naar Montreal. In de Airbus A320, registratie C-GFCH, zou ‘een beetje een vieze geur’ hebben gehangen. Dat kwam doordat een passagier op de vorige vlucht overgegeven had. ‘Blijkbaar heeft Air Canada geprobeerd een snelle schoonmaakbeurt uit te voeren voordat de nieuwe passagiers aan boord stapten, maar het is haar duidelijk niet gelukt grondig schoon te maken. Ze sproeiden parfum om de geur weg te krijgen’, schetst Susan Benson, een van de inzittenden die in de buurt zat van de desbetreffende stoelen, de situatie bij PEOPLE.

Discussie

Twee andere vrouwen zouden plaatsnemen op die plekken. Zij troffen nattigheid op de veiligheidsgordel aan en constateerden dat achtergebleven braaksel zichtbaar was. De passagiers, die ‘overstuur’ zouden zijn geweest, meldden hun vondst bij het Air Canada-cabinepersoneel. Een stewardess gaf aan dat er niets aan gedaan kon worden. ‘Van de passagiers werd gezegd dat onmogelijk van hen kon worden verwacht dat ze vijf uur lang in braaksel zouden zitten’, zegt Benson. Na een discussie tussen het cabinepersoneel en de reizigers werd de purser erbij gehaald. Die zei eveneens dat er geen mogelijkheid was het restant van het braaksel op te ruimen.

Van boord gehaald

Na een tijdje mengde een piloot zich erin. De vlieger stelde voor dat de reizigers óf het vliegtuig konden verlaten en voor eigen kosten een nieuwe vlucht naar Montreal konden boeken, óf dat ze door beveiliging het vliegtuig werden uitgezet en op de zwarte lijst geplaatst zouden worden. ‘Toen ze vroegen waarom, antwoordde de piloot dat ze onbeleefd waren tegen de stewardess. Dat waren ze zeker niet! Ze waren overstuur en vastberaden, maar niet onbeleefd!’, aldus Benson. Uiteindelijk verlieten de vrouwen het vliegtuig. Air Canada geeft achteraf toe dat de passagiers niet ‘de zorg kregen waarop ze recht hadden’. Een onderzoek volgt.