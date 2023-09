Krijgt KLM gelijk? ‘Dit is echt voer voor juristen’

Marjan Rintel, topvrouw van KLM, stelt dat cijfers uit 2014 gebruikt zijn om een krimp op Schiphol te rechtvaardigen. Volgens Joris Melkert, luchtvaartdeskundige aan de TU Delft, hebben beide partijen ‘een beetje gelijk’.

Het kabinet, dat inmiddels demissionair is, bepaalde dat Schiphol moet krimpen wegens de geluidsoverlast en de CO2-uitstoot. In eerste instantie leek de reductie af te stevenen op jaarlijks 440.000 vluchten, maar na een rechtszaak en een hoger beroep is dat inmiddels bijgesteld naar 460.000. Tóch is Rintel in een brief aan de Tweede Kamer, die in handen is van De Telegraaf, niet te spreken over de krimp. In vergelijking met 2014 zijn vliegtuigen volgens de KLM-CEO 50 procent stiller geworden en wijzen berekeningen van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) erop dat er ruimte is voor jaarlijks 487.000 vliegbewegingen. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meent echter dat de luchtvaartmaatschappij geen rekening houdt met het Luchthavenbesluit van 2008.

Vloot verandert

Het demissionaire kabinet wil daarom terug naar het wettelijke kader waarin gekeken wordt naar de vlootsamenstelling van 2014. Echter, Rintel zegt dat dit niet representatief is, omdat vliegtuigen met veel lawaai, waaronder de Boeing 747, uit de vloot gehaald zijn. Daarnaast nadert de 737 het einde van haar tijdperk bij KLM. Inmiddels heeft de luchtvaartmaatschappij de Dreamliner naar Amsterdam gehaald en wordt de vloot volgend jaar vernieuwd met A320neo-toestellen. Volgens Melkert een lastige discussie. ‘Mijn inschatting is dat dat dan wel weer voor de rechter zal eindigen, dit is echt voer voor juristen. Eigenlijk heeft iedereen een beetje gelijk. KLM zegt dat de vloot stiller is geworden, een groep omwonenden zegt nog steeds overlast te ervaren. Dus ik vrees dat je echt niet zo makkelijk er uit gaat komen’, licht Melkert toe bij BNR. Zelf is hij van mening dat de vlootvernieuwing een rol speelt in de beperking van geluidsoverlast.