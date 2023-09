Piloten Ryanair België ontevreden over rusttijd

De Belgische Ryanair-piloten leggen eind volgende week, op 14 en 15 september, het werk opnieuw neer. De vliegers zijn ontevreden over de nieuwe roosters van de maatschappij, waarin zij minder rust krijgen, meldt VRT nieuws.

Behalve dat er onenigheid bestaat over de rusttijd, eisen de piloten dat hun salaris wordt hersteld naar het niveau van 2020. Tijdens de coronacrisis stemden zij ermee in dat hun salaris met twintig procent verlaagd zou worden. Nu de pandemie voorbij is weigert Ryanair echter de salarissen weer terug te brengen naar het oude niveau.

Nieuwe onderhandelingen over de cao zitten er voorlopig niet in. Ryanair heeft aangegeven niet met de piloten te willen praten totdat zij alle klachten tegen het bedrijf hebben ingetrokken. Volgens vakbond CNE is dat, vanwege de al lopende onderzoeken, niet mogelijk.

De staking zal alleen de vluchten vanaf luchthaven Charleroi verstoren. Vluchten van en naar Brussel Zaventem worden uitgevoerd vanaf buitenlandse bases. De maatschappij sloot haar basis in Brussel vorig jaar nadat de luchthaven haar tarieven verder verhoogde.