Tweede Kamer verklaart opening Lelystad controversieel

De Tweede Kamer heeft de opening van Lelystad Airport controversieel verklaard. Besluiten over de opening van de luchthaven kunnen daardoor pas worden genomen wanneer het nieuwe kabinet is geïnstalleerd.

De beslissing of Lelystad Airport haar deuren mag openen voor commerciële vluchten wordt al langer uitgesteld. In het huidige regeerakkoord werd afgesproken dat in 2024 zou worden besloten wat er met het vliegveld moet gebeuren.

Lelystad Airport zelf hoopt op korte termijn alles rond te hebben om commerciële vluchten te kunnen verwelkomen. De luchthaven onderzoekt samen met Luchtverkeersleiding Nederland of er alternatieve aanvliegroutes mogelijk zijn, waardoor de laagvliegroute over Overijssel niet gebruikt hoeft te worden.

Door boeren in Gelderland uit te kopen heeft de luchthaven inmiddels voldoende stikstofruimte voor 10.000 vliegbewegingen per jaar, ongeveer veertien vluchten per dag. In december verwacht het vliegveld haar milieuvergunning te krijgen.