Meer knaken of staken: ultimatum KLM

De problemen voor KLM lijken zich op te stapelen in de eerste week van september. Eerder bevestigde minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) zijn krimpplannen voor Schiphol, legde de Arbeidsinspectie boetes op voor de bagageafhandeling en nu dreigen de vakcentrales FNV en CNV met stakingen bij het grondpersoneel om de onderhandelingen over de cao onder druk te zetten.

Momenteel is de tiende ronde van de onderhandelingen begonnen om de op 1 maart jl. verlopen cao te vernieuwen. KLM beweert zelf dat ze een zeer genereus bod doen. Maarten Stienen, COO en voormalig cao-onderhandelaar, vertelde aan de Telegraaf dat ‘de onderhandelingen in alle opzichten moeizaam verlopen, en dat is zorgwekkend. Maar dit is een delicate evenwichtsoefening. In mijn hele carrière heb ik nog nooit zo’n groot loonbod neergelegd.’

De luchtvaartmaatschappij biedt nu een verbeterd loonbod van 9% loonsverhoging over twee jaar, met een mogelijke inflatiecorrectie van maximaal 2% per 1 januari 2025. FNV Luchtvaart eist echter een loonsverhoging van 14,3% om de inflatie van 2023 te compenseren, en automatische prijscompensatie voor 2024.

CNV-onderhandelaar Souleiman Amallah vindt dat ‘de CNV-leden het afgelopen jaar alles hebben gegeven om de luchtvaartmaatschappij draaiende te houden, ondanks immense werkdruk en persoonlijke opofferingen. Het huidige loonaanbod weerspiegelt volgens hen niet de toewijding en prestaties van het personeel.’ Bovendien merkt CNV op dat het loonbod van KLM laag is in vergelijking met andere luchtvaartmaatschappijen op Schiphol. Bij easyJet gaan de salarissen met tien procent omhoog, en bij TUI fly varieert de stijging tussen de acht en dertien procent.

Het ultimatum van de bonden verstrijkt op 14 september om 16:00 uur. Als er tegen die tijd geen verbeterd voorstel op tafel ligt, gaan de leden van FNV en CNV staken.