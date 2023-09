Ryanair-topman in gezicht geslagen met taart | Foto’s

Michael O’Leary kreeg in Brussel van milieuactivisten een taart in zijn gezicht. De Ryanair-topman was in België om een investering van 200 miljoen euro in de luchthaven van Charleroi aan te kondigen.

De budgetmaatschappij wil komende winter twee extra vliegtuigen stationeren op haar Belgische basis en heeft zeven nieuwe routes aangekondigd. Als protest tegen de uitbreiding van Ryanair in Charleroi heeft de actiegroep l’internationale pâtissière hem “getaart” vergezeld van de woorden: ‘Welkom in België, stop de vervuiling door de verdomde vliegtuigen!”

Terwijl Ryanair wil uitbreiden in Charleroi hebben de Belgische piloten donderdag bekendgemaakt dat zij volgende week het werk zullen neerleggen. De vliegers eisen dat de twintig procent salarisverlaging die zij tijdens de coronacrisis hebben geaccepteerd weer wordt afgeschaft. Ook zijn de piloten ontevreden over de hoeveelheid rust die zij in hun nieuwe roosters kunnen verwachten.

Naast het aankondigen van de uitbreiding in Charleroi was O’Leary in Brussel om een petitie tegen de manier waarop Franse luchtverkeersleiders staken aan te bieden aan Ursula von der Leyen. De topman wil niet dat vluchten over Frankrijk, die daar niet starten of landen, geannuleerd moeten worden vanwege de stakingen.