Verkeerd geboorde gaten bewerkstelligen problemen bij Boeing

Vanwege problemen bij toeleverancier Spirit Aerosystems staat de levering van de 737 Max bij Boeing onder druk. Moeilijkheid is dat er op verkeerde plekken gaten zijn geboord in de rear pressure bulkhead. Dit onderdeel, feitelijk een grote plaat, sluit aan de achterkant de drukcabine af (zie onderstaande afbeelding). Als gevolg van de gaten op de verkeerde plekken zwakt het vermogen af van de bulkhead om het verschil in luchtdruk tussen de cabine en de buitenlucht op te vangen. Boeing is gestopt met het afronden van de werkzaamheden voor de vliegtuigen in kwestie. Ongeveer 75 procent van de 220 737’s die Boeing in productie heeft, zal moeten worden aangepast.

Terwijl in de eerste twee kwartalen van dit jaar nog rond de honderd 737s konden werden geleverd, lijkt Boeing in het derde kwartaal niet verder te komen dan zeventig. Desondanks geeft Boeing CFO Brian West aan dat de eerder verwachte 400 vliegtuigen nog steeds geleverd zullen worden in 2023. Dat betekent echter dat er in het vierde kwartaal bijna het dubbele aantal 737s geleverd moet worden ten opzichte van het eerste en tweede kwartaal.

De relatie tussen Boeing en Spirit Aerosystems komt vanwege dit incident verder onder druk te staan. Eerder dit jaar waren ook al problemen met geleverde onderdelen voor de 737 en Poseidon. Spirit-CEO Tom Gentile zegt erover Reuters: ‘We verwachten klaar te zijn met de reparaties van de eenheden in onze fabriek tegen het einde van november. Voor Boeing kan het iets langer duren.’