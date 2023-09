Incident met stewardess op A320neo-vlucht

Een passagier op een Vistara-vlucht met een Airbus A320neo een 22-jarige stewardess tijdens een vlucht hebben aangerand.

Het betrof een vlucht van afgelopen woensdag vanuit Muscat (Oman) via Mumbai (India) naar Dhaka (Bangladesh). Een halfuur voor de landing deed het incident zich voor in de A320neo. De man, afkomstig uit Bangladesh, stond op van zijn stoel 19E en liep richting het jonge cabinelid. Hij omhelsde haar en probeerde haar te kussen. Vervolgens riep de stewardess een mannelijke collega om de passagier los te trekken. De man bleef echter haar hand vasthouden. De reiziger beledigde de cabin crew toen hem gevaagd werd terug te gaan naar zijn zitplaats. De opgeroepen gezagvoerder mengde zich in het gebeuren. Zelfs aan zijn waarschuwing gaf de man geen gehoor. Hij werd daarbij aangemerkt als een ‘onhandelbare passagier’. ‘Gezien het grove wangedrag gaf de captain de reiziger een waarschuwingsbrief. Vervolgens besloot hij hem in bedwang te houden’, licht een woordvoerder van Vistara toe bij India TV News.

Aanhouding in Mumbai

Uiteindelijk arriveerde de A320neo, registratie VT-TNI, een halfuur later dan gepand op de luchthaven van Mumbai. Daar werd de man, die aanvankelijk met hetzelfde toestel op doorreis zou gaan naar Dhaka, overgedragen aan de politie. ‘In overeenstemming met de richtlijnen en onze strenge standaard operationele procedures (SOP’s) werden de veiligheidsdiensten ter plaatse geïnformeerd om bij aankomst onmiddellijk actie te ondernemen’, aldus een woordvoerder. De stewardess deed aangifte. Het eerste rapport werd opgesteld op basis van het Indiase Wetboek van Strafrecht. De man moest voorkomen in de rechtbank die hem tot vrijdag in voorlopige hechtenis hield. Verder onderzoek wordt ingesteld.

Het gebeurt vaker dat reizigers zich (fysiek) ongewenst gedragen tegenover het cabinepersoneel. In mei dit jaar werd een 29-jarige passagier zowel fysiek als verbaal agressief tegen een Jet2-cabin crew. Na de ongeplande landing werd hij gearresteerd. De luchtvaartmaatschappij legde hem een vliegverbod op.