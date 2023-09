Twijfel over toestellen KLM

KLM is voornemens haar Boeing 777-200-, -300- en Airbus A330-vliegtuigen uit haar vloot te gaan halen. Het is echter nog de vraag welk type hun vervangers worden.

De meningen over de Boeing 787 en de Airbus A350, de twee potentiële kandidaten, lopen uiteen. Momenteel heeft de luchtvaartmaatschappij de Dreamliner al in dienst. De afgelopen jaren werd Boeing echter geteisterd door problemen met dit toestel, onder meer wat betreft het onderhoud en de kwaliteitscontroles. Daardoor liepen leveringen, waaronder die aan KLM, vertraging op. Pas in september 2022 ontving de airline voor het eerst in twee jaar een 787-10. Desondanks blijven Ben Smith, CEO van Air France-KLM, en Ton Dortmans, hoofd van de Technische Dienst, voorstanders van de Dreamliner.

Voorkeur voor A350

Toch klinken er geluiden binnen KLM dat de vloot vervangen moet worden door de A350. Eerder koos Air France-KLM voor vier A350F-vrachtvliegtuigen. Daarnaast ziet de Franse vliegtuigbouwer het toestel als een serieuze concurrent van Boeing op de vrachtmarkt. Met haar Rolls-Royce-motoren stoot het 20 procent minder CO2 uit. Tevens is 70 procent van het casco gemaakt van geavanceerde materialen waardoor het startgewicht 30 ton lager ligt. ‘Bovendien is de A350 ook nog groter en kan verder vliegen. Dat is zeker belangrijk in het licht van de mogelijke krimp van Schiphol. Natuurlijk is de onderhoudsafdeling belangrijk, maar we verdienen het meeste geld met vliegen’, aldus een ingewijde bij De Telegraaf.

Komende maanden duidelijkheid

KLM zegt in een reactie aan datzelfde medium dat zij nog geen keuze gemaakt heeft welk toestel de vijftien 777’s en elf A330’s gaat vervangen. De komende maanden komt daar meer duidelijkheid over. Maarten Stienen, COO van KLM, liet eerder aan Up in the Sky weten dat de 787’s die nu in bestelling zijn in ieder geval niet gebruikt gaan worden om de huidige vloot te vervangen.