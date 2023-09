A380 nadert landingsbaan, maar wijkt tóch uit

Een Emirates Airbus A380 deed afgelopen woensdag twee landingspogingen in Singapore, maar maakte uiteindelijk een ongeplande landing zo’n 400 kilometer verderop..

De superjumbo, registratie A6-EVH, vertrok rond de klok van 03:30 uur lokale tijd vanuit Dubai. Na een vlucht van zeven uur naderde de A380 haar eindbestemming. Op dat moment waren de weersomstandigheden in Singapore slecht. De stad werd geteisterd door een storm. Ondanks dat besloten de Emirates-piloten tot twee keer toe een poging te doen te landen. In beide gevallen zonder het beoogde resultaat.

Door slechte weersomstandigheden week een A380 van Emirates uit naar Kuala Lumpur © Flightradar24.com

Ongeplande landing

Vandaar dat werd besloten een ongeplande landing op een andere luchthaven te maken. De A380 zette de route voort richting Kuala Lumpur, de Maleisische hoofdstad zo’n circa 400 kilometer verwijderd van de luchthaven van Singapore. Iets minder dan een uur later landde de superjumbo daar. In Kuala Lumpur zouden de passagiers vijf uur in de A380 hebben gezeten alvorens het toestel alsnog naar haar eindbestemming vloog. Rond de klok van 20:20 uur lokale tijd steeg de machine op. ‘We hebben hard gewerkt om onze passagiers zo snel mogelijk naar hun eindbestemming te brengen. Emirates verontschuldigt zich voor het ongemak, maar de veiligheid van onze passagiers staat voorop’, aldus een woordvoerder van Emirates bij Khaleej Times. De terugvlucht naar Dubai liep vervolgens iets meer dan twee uur vertraging op.

Diplomatieke banden

Aan boord van de A380 zouden twaalf Israëlische passagiers hebben gezeten. Maleisië en Israël hebben echter geen diplomatieke banden meer. Dat komt doordat Maleisië het land niet erkent en Israëlische burgers niet welkom zijn. In 2018 noemde de voormalige Maleisische premier Mahathir Mohamad joden ‘haakneuzen’ en stelde dat Israël chaos in het Midden-Oosten creëert. Het Israëlische Ministerie van Buitenlandse Zaken nam dan ook contact op met de twaalf reizigers in de A380 en werkte samen met Emirates om de veiligheid te garanderen.