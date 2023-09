Over privéjets, hun eigenaren en nog veel meer | Podcast

Zit u liever Window of Aisle? Of lekker knus middenin? Gaat u überhaupt nog wel vliegen? Of bent u weggekrompen, op Schiphol? Wordt het een protserig jacht of een privéjet als een BBJ? Niet langer twijfelen. Goof & Goot! Alleen maar luisteren!

De podcast die niet altijd to the point is of blijft, die vaak ergens over gaat maar regelmatig ook niet, die soms de kant òf de wal raakt, en soms ook beide, en geregeld geen van beide, en die u thuisbezorgd wordt door airshow-commentator Goot en stukjesschrijver Goof, in afwachting van uw commentaar via [email protected].

Beluister alle afleveringen van Goof en Goot hier!