Een van de opvolgers van de DC-3 | Goof

Precies vandaag, maar dan in 1944 vloog de Fairchild Packet voor het eerst. Het toestel wordt gezien als één van de opvolgers van de legendarische Dakota, waar we in alle bescheidenheid onze ouwe, trouwe Fokker Friendship ook toe mogen rekenen. De Packet was een vliegtuig met twee rompen, of twee staarten zo u wilt, voor het gemakkelijk laden en lossen van vracht. We hebben het dan over de bekende twin-boom-constructie, ook bekend van de Lockheed Lightning en de Fokker G-1.

Het oorspronkelijke plan was om er veel staal en hout in te verwerken, zodat de productie van jachtvliegtuigen en bommenwerpers er niet onder zou lijden.

De C-82 werd aangedreven door twee Pratt & Whitney R-2800-34 stermotoren van 2100 pk, en kon 42 volledig uitgeruste parachutisten vervoeren. Er werden meer dan duizend (!) exemplaren besteld door de Amerikaanse Luchtmacht, maar tegen 1948, als gevolg van het einde van de Tweede Wereldoorlog, werd de productie op een laag pitje gezet, en waren er slechts ruim tweehonderd geproduceerd. Die kwamen opeens toch weer zeer goed van pas tijdens de ‘Berlin Blockade’: waarbij de Russen de vrije stad Berlijn afsloten voor alle verkeer over de grond.

De Packets werden met name ingezet voor het vervoer van omvangrijke vracht, gezien de enorme laad-deur. Andere vliegtuigen wonnen het makkelijk in allerlei andere opzichten, maar die enorme deuren waren een topper. Het toestel was voor de rest nogal een problemenbak, maar de vele manco’s werden grotendeels opgelost in XC-82B, die het prototype werd voor de C-119, de Flying Boxcar, die Vliegende Treinwagon.

Dat succesnummer nam het stokje over, en de C-82 werd afgeschoven naar de Braziliaanse luchtmacht, al werden er ook veel overtollige toestellen voor een habbekrats aan particuliere ondernemingen verkocht, als civiel vrachtvliegtuig. Een versie met enorme rupsbanden bestond ook: die had nauwelijks een startbaan nodig en kon in het meest onherbergzame terrein landen. Google ze maar eens, of kijk eens naar de trailer van de speelfilm ‘The flight of the Phoenix’, of luister naar mijn verhaaltje, als je even tijd hebt.