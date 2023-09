Saudia 747 terug op andere Nederlandse luchthaven

Saudia Cargo hervat haar operaties naar Maastricht Aachen Airport (MAA). De luchtvaartmaatschappij zet een Boeing 747-400 in.

Vorige week zondagochtend maakte de 747 haar rentree. Het toestel, registratie 9H-AKF, vertrok om 02:30 uur lokale tijd vanuit Riyadh (Saoedi-Arabië) en landde na een vlucht van zes uur op de Limburgse luchthaven. Na iets meer dan drie uur aan de grond te hebben gestaan, steeg de machine op naar Dammam, een stad in het oosten van Saoedi-Arabië. Gisterochtend kwam ook de 747, registratie 9H-AKA, die een week eerder Maastricht aandeed opnieuw langs, zij het wel een halfuur eerder dan de vorige keer. Net zoals toen verliet het toestel na ongeveer drie uur MAA. Saudi Cargo vliegt wekelijks op de meest zuidelijke luchthaven van Nederland. De luchtvaartmaatschappij voert volgens de website van MAA binnenkomende vluchten uit voor en van bestaande klanten. 𝗦𝗮𝘂𝗱𝗶𝗮 𝗖𝗮𝗿𝗴𝗼 𝘁𝗲𝗿𝘂𝗴 𝗼𝗽 𝗠𝗔𝗔



Saudia breidt (weer) uit

Saudi Cargo is geen onbekende in Nederland. De luchtvaartmaatschappij voert eveneens vrachtoperaties uit van en naar Schiphol. Daarop wordt ook een 747 ingezet, evenals een Boeing 777F. Tot 2022 vloog Saudia Cargo op MAA. Toentertijd voerde de maatschappij twee keer per week operaties uit naar MAA. In dat jaar heerste onzekerheid of het vliegveld mocht openblijven. Eind vorig jaar werd de knoop doorgehakt: 26 van de 47 leden van de Provinciale Staten stemden voor het openhouden van de luchthaven. Daarna ging de samenwerking tussen Schiphol en MAA van start. Het Noord-Hollandse vliegveld verwierf een belang van 40 procent in MAA, terwijl Provincie Limburg een van 60 procent hield. De samenwerking stond vooral in het teken van verduurzaming en innovatie.