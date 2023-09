Airbus A320 landt met in brand staande motor | Video

Een Airbus A320neo van Air China voerde zondag een noodlanding uit op de luchthaven van Singapore doordat tijdens de daling de linkermotor van het vliegtuig in brand vloog.

Het toestel, geregistreerd als B-305J, was onderweg vanuit de Chinese stad Chengdu naar Singapore. Gedurende de eerste vier uur van de vlucht werden er geen problemen opgemerkt. Pas nadat het toestel was begonnen met de nadering werden er problemen met de linkermotor vastgesteld, waarna er vanuit de cabine vlammen werden gezien.

Na de landing werd het toestel geëvacueerd. Alle inzittenden konden de A320 veilig verlaten. De brandweer slaagde erin de vlammen snel te doven. Over een mogelijke oorzaak voor de brand is nog niets bekendgemaakt.

Het toestel in kwestie was voorzien van Pratt & Whitney PW1100G-motoren, waarvoor deze zomer al een terugroepactie werd aangekondigd. In enkele motoren zouden microscopische scheurtjes zijn aangetroffen in de turbinebladen. In totaal moeten 1200 motoren, die voornamelijk onder Airbus A320neo’s worden gebruikt, geïnspecteerd worden.

De problemen met de PW1100G spelen al langer. In mei gaf het inmiddels failliete Go First, een budgetmaatschappij uit India, de PW1100G-motoren de schuld van haar financiële problemen. Go First stelt dat het lange tijd de helft van haar Airbus A320neo’s aan de grond moest houden vanwege motorproblemen.