Canadese premier gestrand door kapotte Airbus

Justin Trudeau, minister-president van Canada, strandde zondag in de Indiase hoofdstad New Delhi nadat zijn CC-150 Polaris kapot bleek te zijn.

Trudeau was in New Delhi voor de G20-top die daar werd gehouden. Zondag kwam de top ten einde en vertrokken de aanwezige staatshoofden weer naar hun eigen landen, behalve de Canadese premier en zijn delegatie. ‘Toen we naar de luchthaven vertrokken werden we door de Canadese strijdkrachten geïnformeerd over een technisch probleem met het vliegtuig. De complicatie kon niet snel worden verholpen, dus blijft onze delegatie in India totdat er een oplossing is gevonden’, aldus het kantoor van de premier in een verklaring.

De minister-president was met een CC-150 Polaris van de Canadese luchtmacht, registratie 15001, op bezoek in India. De luchtmacht beschikt over vijf van deze gemodificeerde Airbus A310’s, die een gemiddelde leeftijd van bijna 36 jaar hebben. Het is dan ook al eens vaker voorgekomen dat gebruikers van de toestellen niet verder konden reizen wegens technische problemen. Vorig jaar kondigde de Canadese regering aan de Polaris-toestellen te vervangen door in totaal zes A330 MRTT-vliegtuigen.

Luftwaffe

Bij de Luftwaffe weten ze inmiddels ook alles van ministers die hun reis niet kunnen vervolgen door een kapot vliegtuig. De twee Airbus A340’s waarover de Bundeswehr beschikt stonden de afgelopen jaren regelmatig aan de grond door technische problemen. Zo arriveerden voormalig bondskanselier Angela Merkel en Olaf Scholz, oud-minister van Financiën, in november 2018 later op de G20-top in Buenos Aires (Argentinië) omdat zich moeilijkheden met het radiosysteem voordeden. Na het meest recente incident besloot de Luftwaffe de machines per direct buiten dienst te stellen.