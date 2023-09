Edelweiss-vlucht vertrekt zonder bagage

Een Edelweiss-vlucht vertrok zaterdag zonder ruimbagage naar Spanje. De passagiers waren niet op de hoogte gesteld van de beslissing en stonden uren te wachten bij de bagageband.

Het voorval vond plaats tijdens een Edelweiss-vlucht van Zurich naar Bilbao, een stad in het noorden van Spanje. Het vliegtuig, een Airbus A220-100 van moedermaatschappij Swiss, zou iets na vijf uur ‘s middags richting Spanje vertrekken. De vlucht liep ruim anderhalf uur vertraging op door een ‘tekort aan grondpersoneel’, aldus een woordvoerder van Swiss. ‘Een uur en zestien minuten na de oorspronkelijke vertrektijd was er nog steeds geen personeel beschikbaar. Om operationele redenen besloten we daarom zonder bagage naar Bilbao te vliegen’.

Volgens de woordvoerder kon er niet langer worden gewacht omdat de A220 nog voor de nachtsluiting van Zurich Airport weer terug op de luchthaven moest zijn. Enkele passagiers vertelden dat de flightcrew aangaf dat er inderdaad een tekort aan personeel was, maar dat er niks werd gezegd over het achterlaten van de ruimbagage. In Bilbao stonden reizigers vervolgens ruim twee uur te wachten bij de bagagebanden, totdat Iberia-personeel hen informeerde dat het vliegtuig helemaal geen koffers mee had. ‘Onze vakantie is verpest’, zou een passagier hebben gezegd. Ook zou er geen personeel van Swiss of Edelweiss aanwezig zijn geweest om de reizigers op de hoogte te stellen.

Vergoeding

‘We zijn de situatie nog aan het analyseren om erachter te komen wat er precies is gebeurd en hoe we dit kunnen verbeteren’, aldus Ampalam. ‘Dit mag niet gebeuren.’ Swiss probeert de koffers binnen 24 uur bij hun eigenaren te krijgen. Verder wordt een deel van de kosten voor uit nood aangeschafte items vergoed.