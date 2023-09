Belgische luchtmachtdagen: Hot! | Foto’s

De “Belgian Air Force Days‘” op Kleine Brogel het afgelopen weekend, waren de warmste sinds jaren. Veel bezoekers zochten in de loop van de dag de schaduw op of de verkoeling van de vernevelaars die de brandweer hier en daar had neergezet.

Ondanks de voorspelde hitte trok het evenement een groot aantal bezoekers. In Nederland en België is sinds de coronapandemie het aantal vliegshows duidelijk teruggelopen. Desondanks zorgden de bezoekersaantallen toch voor drukte bij de ingangen en op de wegen rondom de parkeerplaatsen. Iedere bezoeker met een (rug)tas werd gecontroleerd op verboden spullen zoals alcohol, drugs en vuurwerk.

Fotografen in actie tijdens de Belgian Air Force days © Remco de Wit

Aankomst van Duitse NH90 helikopter © Remco de Wit

Cockpit van Duitse A400M Atlas © Remco de Wit

Voor de liefhebber viel er genoeg te zien en beleven. Het aantal “grote” demonstratieteams viel wel wat tegen vergeleken met voorgaande jaren. Zo stond op zaterdag alleen het Poolse “Team Orlik” op het programma, naast teams als de “Jordanian Falcons” en de Belgische “Rode Duivels”. De “Patrouille de France” nam alleen op zondag deel aan de show, vanwege verplichtingen elders. Het Finse demoteam “Midnight Hawks” zei op het laatste moment af. In plaats daarvan trad het Franse “Patrouille Tranchant” op, een civiel demoteam dat met vier Fouga Magisters vliegt.

Patrouille Tranchant met vier Fouga CM.170 Magisters © Wytze van den Broek

SF-260M van de Belgische “Red Devils” © Leonard van den Broek

Poolse luchtmacht PZL-130 van het “Orliks Aerobatic Team” © Leonard van den Broek

Voor de nostalgisch ingestelde luchtvaartliefhebber waren de twee Zweedse SAAB straaljagers ongetwijfeld een hoogtepunt. De Swedish Air Force Historic Flight had een SAAB J35J Draken en een AJS37 Viggen naar België gestuurd. De indrukwekkende naverbrander van de Draken en de bulderende Volvo-straalmotor van de Viggen riepen herinneringen op ‘aan vruuger’. Nostalgie van nog langer geleden was aanwezig in de vorm van een Spitfire Mk.XVI. Dit in België geregistreerde toestel vloog in formatie met een Belgische F-16.

Zweedse SAAB AJS37 Viggen © Leonard van den Broek

Zweedse J35J Draken warmde ‘s ochtends het publiek al op © Leonard van den Broek

Belgische demo F-16 “Dream Viper” in formatie met Spitfire OO-XVI © Leonard van den Broek

Een andere vliegdemonstratie die veel indruk maakte, was van de PZL W-3 Sokol van de Tsjechische luchtmacht. Deze reddingshelikopter van Poolse makelij mocht als enige twee keer op de dag een Search And Rescue (SAR) demo geven. Met veel enthousiasme toonde de piloot de wendbaarheid van de helikopter: ‘He flew it like he stole it’, zouden de Engelsen zeggen. Twee bemanningsleden werden zelfs gedurende langere tijd en met flinke snelheid rondgevlogen, bungelend aan de lierkabel.

Tsjechische W-3 Sokol © Leonard van den Broek

Tsjechische W-3 Sokol met redders aan de lierkabel © Leonard van den Broek

Tsjechische W-3 Sokol © Leonard van den Broek

Tsjechische W-3 Sokol © Leonard van den Broek

Tsjechische W3 Sokol © Leonard van den Broek

Publiekstrekker was de demonstratie van een Amerikaanse F-35, gevlogen door majoor Kristin “Beo” Wolfe. Deze vrouwelijke F-35-demopiloot is inmiddels aardig vertrouwd met Belgische vliegshows. Vorig jaar was ze namelijk ook al op Kleine Brogel, vanwege haar deelname aan de Sanicole-airshow op Hechtel.

Amerikaanse F-35A, gevlogen door majoor Kristin “Beo” Wolfe © Leonard van den Broek

Amerikaanse F-35A, gevlogen door majoor Kristin “Beo” Wolfe © Leonard van den Broek

Zwitserse F/A-18C Hornet © Leonard van den Broek

Eurofighter Typhoon van de Spaanse luchtmacht © Leonard van den Broek

De vorige show op Kleine Brogel, in september 2018, stond nog in het teken van de keuze voor een opvolger van de F-16. Rafale, Typhoon en F-35 waren toen de voornaamste kanshebbers. In oktober 2018 viel het besluit en koos de Belgische regering voor de Lockheed Martin F-35. Lockheed Martin was dit jaar aanwezig met een mock-up (model op ware grootte) van de F-35, met Belgische markings. Het publiek kon plaatsnemen in de (nagebouwde) cockpit.

F-35 mock-up met Belgische merktekens © Leonard van den Broek

Belgische NH90NFH © Leonard van den Broek

Belgische A400M Atlas transportvliegtuig © Wytze van den Broek

De Belgische luchtmacht zelf pakte ook flink uit: vrijwel alle vliegtuigtypen waren op de grond of in de lucht te bewonderen. Zo stond het nieuwe transportvliegtuig, de immense A400M Atlas, op het platform van Kleine Brogel. De door kritiek achtervolgde NH90 gaf een SAR (Search And Rescue) demonstratie. Andere demonstraties kwamen van een A109-helikopter en de eerdergenoemde “Rode Duivels”, met vier SF-260 trainingstoestellen. Een gelegenheidsteam met als naam “Thunder Tigers” toonde het formatievliegen met vier F-16’s. Op beide dagen werd de show afgesloten door “Vrieske” met zijn speciaal beschilderde F-16. Kapitein Steven de Vries is niet alleen een ervaren F-16-vlieger maar ook een demopiloot voor de Belgische luchtmacht. In de zwart-groene “Dream Viper” vloog hij zijn show voor het enthousiaste publiek.