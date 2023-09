Aeroflot Group plaatst grote bestelling

De Aeroflot Group heeft een bestelling geplaatst bij de Russische luchtvaartgigant Rostec voor ruim vijftig nieuwe vliegtuigen. De machines worden verdeeld over twee luchtvaartmaatschappijen.

Rostec ontving de order van de Aeroflot Group voor achttien Irkut MC-21’s en 34 Sukhoi Superjets. De leaseovereenkomst werd maandag 11 september ondertekend tijdens het Russische Eastern Economic Forum. De vliegtuigen worden verdeeld tussen Aeroflot en Rossiya Airlines. Van de bestelde toestellen gaat het overgrote deel naar Rossiya, namelijk twaalf MC-21’s en alle Superjets.

Naar verwachting worden de eerste machines vanaf 2025 geleverd. Aeroflot noemt de overeenkomst een ‘logische voortzetting van de samenwerking met Rostec en de United Aircraft Corporation (UAC)’. De nieuwe vliegtuigen zullen logischerwijs enkel uit in Rusland gefabriceerde componenten bestaan.

Westerse onderdelen

Russische luchtvaartmaatschappijen ondervinden nog altijd veel problemen door de sancties tegen Rusland. Het tekort aan onderdelen zorgde er al eerder voor dat vliegtuigen van Aeroflot met gedeactiveerde remmen vlogen. Als oplossing probeert de Russische luchtvaartindustrie vaker Russische onderdelen te gebruiken. Zo maakte een Sukhoi Superjet eind augustus een testvlucht, nadat alle westerse componenten waren vervangen door Russische kopieën.

Toch ontvangt het land ondanks de sancties nog altijd westerse reserveonderdelen. Up in the Sky legde eerder uit hoe Rusland nog aan de componenten kan komen. De geïmporteerde onderdelen zijn niet in alle gevallen nieuw, maar komen bijvoorbeeld ook uit elders ontmantelde vliegtuigen.