Antonov zet in op drones

De Oekraïense vliegtuigbouwer Antonov gaat de productie van drones opvoeren, meldt Reuters. De bouwer van de enorme vrachtvliegtuigen werkt door de Russische invasie ook aan de onbemande vliegtuigjes die voor Oekraïne zo belangrijk gebleken zijn.

Drones die in Oekraïne worden gemaakt en/of gemodificeerd, spelen een belangrijke rol in de oorlog. Ook de bekende vliegtuigbouwer Antonov doet een duit in het zakje. Het concern opende een nieuw dronecentrum ‘met als doel de productiecapaciteiten voor onbemande systemen te verbeteren en ondersteuning te bieden aan particuliere fabrikanten van onbemande systemen op het gebied van expertise en diensten’. Zo luidt in ieder geval de tekst die circuleert op onder andere het doorgaans betrouwbare Ukroboronprom.

Antonov zelf heeft nog niets laten horen over het centrum en de uitbreidingsplannen in de dronesector. Volgens anonieme bronnen zou het centrum onder andere onderdak bieden aan experimentele aerodynamische studies en de ontwikkeling van simulatoren voor het trainen van operators. Hoewel Antonov natuurlijk voornamelijk bekend is door de enorme transportvliegtuigen heeft het bedrijf ook een verleden in de drone-industrie. Zo bouwde het in het Sovjettijdperk de Horlytsia.

Droneoorlog

Dat drones een belangrijke rol spelen moge duidelijk zijn. Over de exacte aantallen heerst echter onduidelijkheid. Oekraïense functionarissen zeggen namelijk meestal weinig tot niets over aanvallen op Russische doelen. Wel noemen ze het vernietigen van de Russische infrastructuur in de algemene zin van vitaal belang voor de inspanningen van het land in de oorlog. De ontwikkeling van de drone-industrie die sinds de invasie enorm is versneld laat dit dan ook zien.