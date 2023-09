Komende jaren grote tekorten door motorproblemen

RTX Corporation, voorheen Raytheon en het moederbedrijf van motorfabrikant Pratt & Whitney, denkt dat er tot 2026 jaarlijks honderden vliegtuigen aan de grond staan door de aanhoudende motorproblemen.

Er doen zich nog altijd veel problemen voor met de Pratt & Whitney PW1000G-motoren, ook wel GTF-motoren genoemd. Martin Gauss, AirBaltic-ceo, gaf eerder aan wel een dalende trend te zien in het aantal motoren dat problemen vertoont. Toch voorspelt RTX dat er tot 2026 jaarlijks ongeveer 350 vliegtuigen aan de grond staan door de complicaties. In de eerste helft van 2024 zou het om maar liefst 650 vliegtuigen gaan. Aanvankelijk werd namelijk gedacht dat het repareren van een motor zestig dagen zou duren. Die verwachting is nu bijgesteld naar driehonderd dagen.

Afgelopen juli werd een zeldzaam mankement vastgesteld in het poedermetaal dat wordt gebruikt om bepaalde motoronderdelen te produceren. Als dit probleem niet wordt aangepakt kunnen er scheuren in de componenten ontstaan wat de vliegveiligheid in gevaar brengt. RTX schat in dat tot wel zevenhonderd motoren uit dienst te halen voor grondige inspectie. Wizz Air gaf maandag aan dat de problemen voor een capaciteitsreductie van tien procent kunnen zorgen in de tweede helft van 2024. Ook Lufthansa evalueert de situatie.

Incidenten

De motorproblemen kwamen ongeveer een jaar geleden aan het licht toen steeds meer luchtvaartmaatschappijen complicaties meldden met de componenten. De problemen zorgden vooral voor opmerkelijke incidenten bij de Airbus A220. Bij dat toestel kwam het soms voor dat een motor tijdens of na een vlucht opeens uitschakelde.