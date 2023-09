Noodlanding Ural Airlines mogelijk door sancties

De Russische luchtvaartsector blijft lijden onder de sancties die zijn opgelegd door het westen. Vooral het lastig verkrijgen van reserveonderdelen levert problemen op bij maatschappijen. Zo moest een Ural Airlines-vlucht deze ochtend een noodlanding maken in de regio Novosibirsk.

Ural Airlines Vlucht U61383 was onderweg van Sochi naar Omsk toen de piloot bij de luchtverkeersleiding melding maakte van hydraulische problemen. De Airbus A320, registratie RA-73805, vertrok ogenschijnlijk zonder problemen vanuit Sochi naar Omsk. Bij het naderen van Omsk draaide het vliegtuig echter een rondje om de stad om vervolgens een noodlanding te maken op een veld in het district Ubinsky in de regio Novosibirsk. A Ural Airlines plane flying from #Sochi to #Omsk made an emergency landing in a field near #Novosibirsk.



The reason for this was a failure of the hydraulic system, Russian media reported. There were 170 people on board the liner, including 23 children. pic.twitter.com/00vuk13DvD— NEXTA (@nexta_tv) September 12, 2023

Problemen door sancties?

Het negentien jaar oude vliegtuig is een Airbus A320-200 die sinds 2013 deel uitmaakt van de vloot van Ural Airlines. Het Russische persbureau Interfax meldde dat er 159 mensen aan boord waren. Eerder meldde TASS dat het vliegtuig 156 mensen vervoerde. Naar verluidt zijn er geen slachtoffers te betreuren. Wel begint direct al het speculeren over de staat van onderhoud van het toestel en de waarschijnlijke correlatie tussen de sancties en de veiligheid van de Russische luchtvaartsector. Vanwege sancties als gevolg van de oorlog die de Russen voeren met Oekraïne raakt de voorraad reserveonderdelen voor Airbus- en Boeing-vliegtuigen bij de Russische luchtvaartmaatschappijen namelijk op. Dit zorgt dan ook voor serieuze problemen. Het Russische Aeroflot gaf al eerder aan te kampen met problemen bij het vervangen van versleten remmen.