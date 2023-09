OR van KLM boos op het kabinet

De ondernemingsraad (OR) van KLM maakt zich zorgen over het mogelijke verlies van duizenden banen bij de luchtvaartmaatschappij als de overheid doorgaat met de krimp van Schiphol. Dit verklaart de voorman van de OR, Dario Fucci, tegenover De Telegraaf.

Op dinsdag zal de Tweede Kamer stemmen over de vraag of demissionair minister Harbers kan doorgaan met het omstreden plan dat momenteel bij de rechter ligt. Fucci, namens de 27.000 werknemers van de luchtvaartmaatschappij: ‘Als het doorgaat zoals het er nu ligt, met een platte krimp, dan gaat dat ten koste van duizenden banen bij KLM. Minder slots betekent minder vliegtuigen en minder personeel. Zo simpel is het.’

Invloed ‘van buiten’

Hoewel het kabinet de krimpplannen wil doorzetten kunnen ze dit zomaar doen. Twee weken geleden diende het demissionaire kabinet het voorstel om Schiphol te laten krimpen tot 452.500 vliegbewegingen bij de Europese Commissie in Brussel in. Die moet het voorstel nog beoordelen. Vanuit Amerika wordt druk uitgeoefend de voorgenomen krimp achterwege te laten. De Amerikaanse overheid dreigt zelfs met het intrekken van slots voor KLM in de Verenigde Staten. ‘Wetende dat de Amerikaanse markt van een enorme economische waarde is voor KLM, is dit een onaanvaardbaar groot risico’, aldus Fucci.

Boos

De onzekerheid die KLM ook op de beurs parten speelt, blijft voortduren. Dit tot grote ontevredenheid van Fucci: hij noemt het pijnlijk voor KLM’ers te moeten merken dat het belang van het luchtvaartknooppunt Schiphol en hun banen worden genegeerd. Fucci zou graag een Catshuis-overleg zien waarbij door alle relevante belanghebbenden overlegd wordt over de toekomst van Schiphol.