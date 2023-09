Brussels Airlines gaat voor extra Airbus-widebody

Brussels Airlines breidt haar intercontinentale vloot uit met een tiende Airbus A330. Het nieuwe vliegtuig stelt de Belgische maatschappij in staat om voor het eerst sinds 2015 weer naar Nairobi te gaan vliegen en het aantal vluchten naar het Rwandese Kigali op te hogen.

Het is de bedoeling dat het nieuwe toestel in de zomer van 2024 in de operatie wordt genomen. Met de toevoeging van een extra A330 is het aantal langeafstandsvliegtuigen van de maatschappij binnenkort terug op het niveau van voor de coronapandemie. De extra capaciteit zorgt ervoor dat Brussels Airlines de route naar Nairobi kan heropenen, waardoor de maatschappij dadelijk naar achttien bestemmingen in de Sub-Sahara vliegt. Daarnaast zal er weer dagelijks tussen Brussel en Kigali worden gevlogen.

Om de A330 te bemannen, is Brussels Airlines van plan ongeveer zestig piloten en cabinepersoneelsleden aan te nemen. Ook op de grond zullen extra collega’s worden aangeworven. Tickets voor vluchten tussen Brussel en Nairobi zijn vanaf deze week te koop, de eerste vlucht is gepland in juni 2024 en wordt vanaf dan vier keer per week uitgevoerd.