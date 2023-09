KLM leaset in 2024 al Airbus A321neo’s 

Komend jaar huurt KLM drie A321neo’s van CDB Aviation, de Ierse dochteronderneming van de China Development Bank Financial Leasing Co (CDB Leasing).

Tussen september en december 2024 levert CDB Aviation drie A321neo’s met CFM LEAP-1A30-motoren aan KLM. Samen met haar dochtermaatschappij Transavia stapt KLM met de komst van de Airbussen voor vluchten binnen Europa over van Boeing op Airbus.

Van Boeing naar Airbus

De Air France-KLM Groep plaatste eind december 2021 een bestelling bij Airbus voor in totaal honderd vliegtuigen uit de A320neo-familie, met een optie voor nog eens zestig exemplaren. Behalve KLM zullen ook Transavia Nederland en Transavia Frankrijk vliegtuigen ontvangen uit deze bestelling. De A320neo/A321neo’s vervangen vanaf eind 2023 de huidige Boeing 737 NG-toestellen van KLM en Transavia op Europese routes. Deze keuze volgde op de eerdere selectie van de Embraer 195-E2 voor binnenlandse Europese vluchten en wordt gezien als een belangrijke stap voor de luchtvaartmaatschappijen om hun doelstellingen te bereiken op het gebied van duurzaamheid, klantbeleving, comfort en efficiëntie.

Duurzaamheid

Volgens KLM draagt deze aankoop aanzienlijk bij aan de verduurzaming van haar vloot. De A320neo’s produceren tot vijftig procent minder geluid dan oudere vliegtuigen en zorgen voor zo’n vijftien procent reductie in brandstofverbruik en CO2-uitstoot. Er is al een contract gesloten met CFM International voor de levering van tweehonderd Leap-1A turbofans die de toekomstige A320neo’s zullen aandrijven. Samen met het gebruik van duurzame luchtvaartbrandstof (SAF) en verdere operationele innovatie en efficiëntie zal deze verduurzaming bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van Parijs. De verminderde brandstofkosten zullen de operationele kosten verlagen en meer ruimte bieden voor investeringen in een sterke toekomst. Naast initiatieven zoals Fly Responsibly heeft KLM onlangs haar CO2-uitstootdoelstellingen in lijn gebracht met het VN-Klimaatakkoord van Parijs. Verdere details over de exacte configuratie en uitrusting van de cabine worden op een later moment bekend gemaakt.