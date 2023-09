Zweedse Gripen-straaljagers voor Oekraïne?

De Zweedse regering overweegt Gripen-gevechtsvliegtuigen te schenken aan Oekraïne om te helpen in de strijd tegen Rusland, meldde de Zweedse publieke radio (SR) dinsdag.

Zweden zou volgens journalisten in dat land overwegen Saab Gripens over te dragen aan Oekraïne. De Zweedse regering onderzoekt eerst nog wat de invloed van een dergelijke schenking is op de defensiecapaciteit van Zweden zelf en hoe snel het land nieuwe Gripen-gevechtsvliegtuigen kan krijgen, aldus SR.

Volgens het bericht dient de regering mogelijk donderdag al een officieel verzoek bij de strijdkrachten in ter overweging van het vraagstuk. Het Ministerie van Defensie heeft niet onmiddellijk gereageerd op een verzoek om commentaar. SR baseert het verhaal vooralsnog op een anonieme bron. Oekraïne zou hopen op één divisie Gripen-vliegtuigen, vervaardigd door het Zweedse Saab, hetgeen neerkomt op 16 tot 18 vliegtuigen. Zweden zei eerder dit jaar al de Oekraïense piloten de kans te willen geven de Gripen te testen, maar voegde daar wel aan toe al de eigen vliegtuigen nodig te hebben ter verdediging van het eigen grondgebied.

Niet iedereen in Zweden is enthousiast over het vooruitzicht dat het land de Gripen aan Oekraïne schenkt. Wel lijkt er een meerderheid te zijn die een dergelijk plan steunt. De leider van de oppositie zei vorige maand dat Zweden zich erop moet voorbereiden Gripens naar Oekraïne te sturen zodra de toetreding tot de NAVO volledig is afgerond.