‘Gebeten hond’ op Singapore Airlines-vlucht

Een echtpaar dat met Singapore Airlines op weg was naar Singapore wil hun geld terug. Een kwijlende en winden latende hond maakte hun vlucht zeer onaangenaam.

Het betrof een vlucht in juni dit jaar, afkomstig uit Parijs Charles de Gaulle. Om welke het precies ging, is niet bekend. Singapore Airlines vliegt twee keer per dag tussen beide steden. Op de SQ331 zet de luchtvaartmaatschappij een Airbus A350 in, terwijl SQ335 uitgevoerd wordt met een Boeing 777-300. Het stel nam plaats op de Premium Economy-stoelen. De vlucht naar Singapore maakte deel uit van hun doorreis naar Nieuw-Zeeland. Couple demand refund from Singapore Airlines after sitting next to a dog that was passing wind, drooling, and “snorting” throughout 13-hour flight from Paris to the city statehttps://t.co/Jk4rS0Jqv4 pic.twitter.com/UYkJz6pxER— Bien Perez (@BienPerez) September 11, 2023

Rij ervoor

Hoewel vaak vlak voor take-off van een Airbus A320 ‘geblaf’ of ‘gezaag’ klinkt als gevolg van de hydraulische pomp die ook wel de Power Transfer Unit of PTU genoemd wordt, bleek dit keer wel een echte hond aan boord te zitten. Een passagier had het dier, dat volgens de richtlijnen van Singapore Airlines vanaf 1 april dit jaar alleen nog aan boord is toegestaan na aanvraag, meegenomen als ‘emotioneel steundier’, een dier dat speciaal is opgeleid om emotionele steun en comfort te bieden aan mensen met psychische aandoeningen of andere mentale gezondheidsproblemen. Aan een andere passagier had de eigenaar verteld dat de hond angstig was. Gedupeerde Gil Press geeft echter aan dat het dier zich in een slechte toestand bevond. ‘Ik hoorde zwaar gesnuif. Ik dacht dat het de telefoon van mijn man was, maar we keken naar beneden en beseften dat het de ademhaling van de hond was. Ik zei: ‘Ik wil dit niet de hele reis naast ons hebben zitten’’, vertelt ze bij Stuff. Ze uitte dan ook haar ongenoegen bij de stewardess die op haar beurt aangaf dat op de achterste rij van de Economy Class nog stoelen vrij waren.

Blijven zitten

Uiteindelijk koos het koppel er toch voor op hun plaats in de Premium Economy te blijven zitten. Maar halverwege de vlucht werd de aanwezigheid van de hond ‘ondragelijk’ vanwege de winden die het dier liet. ‘Mijn man droeg een korte broek en kreeg het speeksel van de hond op zijn been’, gaat Press verder. Het dier kon niet in de gangpad liggen omdat de cabin crew daar doorheen moest met hun trolleys. Opnieuw haalde Press verhaal over de situatie waarna het cabinelid stoelen aanbood voor in de Economy Class die aanvankelijk gereserveerd waren voor het cabinepersoneel.



Na de vlucht stuurde Press een mail naar de klantenservice van Singapore Airlines. De luchtvaartmaatschappij reageerde met een cadeaubon, maar dat gaf het verschil tussen de stoelen niet weer. ‘We hebben niet de ervaring gekregen waarvoor we betaalden’, aldus Press. Ook een voucher van € 110 per persoon werd niet geaccepteerd. Daarom eist ze het volledige bedrag terug. Singapore Airlines laat wel weten haar passagiers in het vervolg van te voren te in te lichten als ze naast een hulphond komen te zitten en verontschuldigt zich ervoor dat dit in dit geval niet was gebeurd.