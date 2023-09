‘Kabinet steekt eigen winkel in brand’

IATA is ontevreden over het besluit van het kabinet om de geplande krimp van Schiphol door te zetten. De instantie is in cassatie gegaan tegen het oordeel van het Amsterdamse gerechtshof, dat een krimp naar 460.000 vliegbewegingen per jaar eerder deze zomer goedkeurde.

‘We kunnen deze situatie niet laten zijn als ‘helaas, pindakaas’. Er staat te veel op het spel. De banen van vandaag en de welvaart van Nederland in de toekomst zullen worden geschaad door deze beslissing. Het demissionaire kabinet, zonder enig democratisch mandaat, steekt haar eigen winkel in brand. De Europese Commissie moet handelen ter verdediging van haar eigen verordeningen. Dit is zeker de wake-up call die andere regeringen nodig hebben om de Nederlanders te herinneren aan hun verantwoordelijkheden onder internationaal recht en bilaterale overeenkomsten’, aldus Conrad Clifford, adjunct-directeur-generaal van de IATA.

Enkele maanden geleden stapten de luchtvaartmaatschappijen naar de rechter om te procederen tegen de krimp. Ze waren van mening dat de regering eerst een uitgebreide inspraakprocedure had moeten volgen. De rechtbank gaf hen gelijk en oordeelde dat het kabinet Europese regels heeft geschonden door bepaalde procedures niet te volgen, waaronder het betrekken van diverse partijen.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ging tegen deze uitspraak in beroep, waarna het hof in het voordeel van de staat besloot. Volgens de rechter was een uitgebreide procedure niet nodig omdat het huidige aantal van 500.000 vluchten feitelijk een illegale situatie is die de staat gedoogt. Daarom, zo werd gesteld, hebben de luchtvaartmaatschappijen geen recht op dit aantal.

Tijdens een cassatieprocedure wordt uitsluitend gekeken of er fouten zijn gemaakt bij de eerdere uitspraak. De IATA beargumenteert dat dit het geval is, omdat de krimp in strijd zou zijn met Europese regels. Mocht de Hoge Raad concluderen dat er inderdaad fouten zijn gemaakt bij de vorige uitspraak, dan zal de zaak opnieuw dienen.