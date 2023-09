Meer details over noodlanding Ural A320

Een Airbus A320 van het Russische Ural Airlines maakte een noodlanding op een tarweveld. Sergey Skuratov, CEO van de luchtvaartmaatschappij, geeft meer context over de oorzaak.

Het toestel, registratie RA-73805, was voor een binnenlandse vlucht vertrokken vanuit Sochi op weg naar Omsk. Tijdens de nadering zouden zich problemen met een van de hydraulische systemen voor hebben gedaan. Skuratov bevestigde dat volgens de aeroTELEGRAPH. Een A320 heeft drie van deze systemen. Elk daarvan is verbonden met verschillende hydraulisch-beweegbare componenten. Het systeem dat gekoppeld is aan de flaps faalde volgens de CEO. Hierdoor konden die niet meer bewegen met als gevolg dat de A320 moeilijker kon afremmen. Ural Airlines Airbus A320 (RA-73805, built 2004) made a forced emergency landing in a field near Novosibirsk and was evacuated via slides. All 167 occupants of flight #SVR1383 from Sochi to Omsk remained uninjured. Damage occurred to the landing gear and the wings. Early reports… pic.twitter.com/oA5gxHELgh— JACDEC (@JacdecNew) September 12, 2023

Uitgeschoven flaps

Toen de A320 haar eindbestemming naderde, werd eerst een rondje om de stad gevlogen. Uiteindelijk besloten de vliegers niet te landen op Omsk. Reden daarvoor was dat de landingsbaan een lengte van 2.500 meter kent. De flight crew zou bewust hebben gekozen voor een uitwijk naar een luchthaven met een grotere baanlengte. In Novosibirsk, een vliegveld met twee start- en landingsbanen, zagen zij een alternatief. Beide zijn 3.600 meter lang. Op weg naar Novosibirsk diende het tweede probleem zich aan. Skuratov zegt dat de flaps al uitgeschoven waren en dat een stevige tegenwind ervoor zorgde dat het brandstofverbruik aanzienlijk hoger was dan normaal. Daardoor was het niet meer mogelijk de alternatieve luchthaven te bereiken.

Landing in tarweveld

De vliegers gingen opnieuw opzoek naar een alternatief. De A320 landde uiteindelijk op een tarweveld in het district Ubinsky in de regio Novosibirsk. Daar kwam het toestel tot stilstand waarna de inzittenden via de evacuatieglijbanen het vliegtuig verlieten. Twee van hen zouden licht gewond zijn geraakt.